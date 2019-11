In queste ore non si parla d'altro, del Black Friday. Ma vi siete mai chiesti l'origine di questa "ricorrenza commerciale"? E perché si fa riferimento al colore nero?



Procediamo con ordine. Questo speciale venerdì, importato dagli Stati Uniti e divenuto a tutti gli effetti un evento anche italiano, ricorre l'indomani del giorno del Ringraziamento ed è la data in cui, secondo una tradizione che si è consolidata negli anni Sessanta, i negozianti americani propongono sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Di norma cade il quarto venerdì di novembre. Perché proprio “nero”? Perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.

Negli ultimi anni anche in Italia il Black Friday è diventato uno degli eventi commerciali più importanti per gli esercenti. Molti consumatori attendono con ansia questa data per effettuare i propri acquisti ed approfittare di allettanti promozioni. Quest’anno il venerdì dedicato al Black Friday sarà il 29 novembre.

