Grazie alla testardaggine della titolare Mariangela Sannicandro nasce Pasticciamo Home Food, la prima impresa alimentare domestica del nord barese.



Un’impresa alimentare è ‪una microimpresa che produce e vende alimenti ‪fatti in casa con regolare notifica sanitaria, iscrizione alla Camera di commercio e Partita I.V.A.



A differenza delle torte da pasticceria, quelle di Mariangela, vengono realizzate “come a casa”, con ingredienti a km 0 e di altissima qualità, in più ogni prodotto è sicuro dal punto di vista igienico-sanitario

Oltre alla preparazione di buffet di torte e biscotti Pasticciamo Home Food realizza anche buffet salati per qualsiasi evento. Ogni prodotto viene realizzato su ordinazione ed accompagnato da una certificazione HCCP e allergeni.

Scopriamo di più su come è nata l’attività di Mariangela e della sua passione per la cucina in questo breve video.

Per contatti e prenotazioni visita la pagina Facebook Pasticciamo Home Food o telefona al numero 329 591 0292.