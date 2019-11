Anche a Barletta è arrivato il concept-store di Ezio Di Canio, uno dei massimi esperti di design e arredo casa, punto di riferimento nel segmento dell’arredamento di design di alto profilo. Dopo lo storico punto vendita di Andria, Di Canio ha inaugurato a Barletta il nuovo show-room “Di Canio Arredamenti” in via Regina Margherita 261, fusione tra innovazione e funzionalità, lusso e contemporaneità. Uno spazio dedicato ai migliori brand del design tra cui l’esclusivo Arrital e poi Cattelan Italia, San Giacomo, Pianca, Nicoline salotti, Wall & Déco.

Il taglio del nastro ha incantato gli ospiti con un’esplosione di colori, musica e lo show-cooking dello chef Pietro Sgaramella effettuato direttamente sul piano cucina in gres porcellanato: un vero e proprio assaggio dello stile e dei materiali che caratterizzano la proposta di Di Canio arredamenti.

“ARRITAL”, CUCINE DI DESIGN

Le cucine firmate “Arrital” sono protagoniste in questo show-room, ideali per i progettisti più esigenti e ricercati. “Di Canio Arredamenti” è esclusivista a Barletta di questo brand italiano che compie 40 anni. Le composizioni sono eleganti, funzionali, innovative e creano spazi architettonici unici. La cucina è la regina assoluta, pensata per spingere la personalizzazione a livelli mai visti finora: dimensioni modulabili, contenitori che fondono bene design e funzionalità, finiture selezionate per progetti tailor-made, costruiti su misura rispetto alle esigenze di chi la casa la vive ogni giorno.



LA PROPRIA CASA IN ANTEPRIMA GRAZIE ALLA REALTÀ VIRTUALE

Qui si va oltre il concetto di show-room. Il cliente non si limita ad ammirare le soluzioni di arredo ideali per il proprio spazio, ma in quello spazio ci entra davvero grazie alla realtà virtuale. «Facciamo vedere le nostre proposte di design calate all’interno della casa dei nostri ospiti grazie a una nuova tecnologia software per il rendering tridimensionale fotorealistico», spiega Ezio Di Canio. «La casa prende forma e permette alla giovane coppia di muoversi all’interno, osservare gli spazi da diverse angolazioni, modificare o spostare, apprezzare l’effetto visivo di un particolare modello di cucina, valutare in tempo reale gli effetti della luce sull’ambiente in base alla posizione delle finestre e al modello di lampade scelto. Si tratta di una simulazione computerizzata di altissimo dettaglio che permette persino di valutare l’impatto dei colori sulle pareti o valutando il risultato finale aggiungendo carte da parati piuttosto che di un rivestimento».

L’ESPERIENZA DI ESPERTI A SERVIZIO DI CHI DEVE ARREDARE CASA

Ezio, sua sorella Dina e tutto lo staff sono consulenti e arredatori. Si va oltre la frontiera negozio-clienti: immaginatevi tutto lo staff di “Di Canio Arredamenti” come amici attorno a un tavolo che danno consigli su come vestire al meglio un angolo della casa.

Alla base di questo nuovo concept store “Di Canio Arredamenti” c’è l’idea di un vero e proprio “laboratorio” nel quale poter personalizzare l’habitat della propria casa (zona giorno, zona notte, stanze per bambini, cucine, bagni) scegliendo insieme non solo l’arredo, ma anche le finiture, i materiali, i colori, i complementi di arredo. Seguendo le indicazioni degli esperti per poi, infine, fare sintesi di tutto e vedere dal vivo la propria casa grazie al computer.

La partnership con il brand “Arrital” si inserisce alla perfezione in questa idea di personalizzazione spinta, mescolando tecnologia, design, finiture e materiali. Tutto nel nome dell’innovazione.