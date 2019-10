Da ormai due anni Cilantro Road ha conquistato il palato dei coratini con i ricchi sapori della cucina venezuelana, messicana e adesso anche spagnola.



Infatti ogni venerdì sera sarà possibile degustare la paella, il tipico piatto spagnolo preparato seguendo la ricetta tradizionale e utilizzando ingredienti freschissimi e selezionati.

Gabriel Garcia ed il suo camioncino itinerante ci avevano già fatto innamorare di arepas, pastelitos e churros on the road; adesso è il momento della paella. Il team di Cilantro ci ha spiegato le origini di questo piatto povero appartenente alla cucina spagnola e qualche curiosità.

«La paella, piatto tipico di Valencia, è diventata nel corso del tempo uno dei piatti più rappresentativi della gastronomia spagnola. La sua ricetta si tramanda da moltissimi anni di generazione in generazione». Spiegano da Cilantro.

«L’origine del nome del piatto proviene dal nome della pentola nella quale si cucina, la paella. Parliamo di una padella alla quale è stato tolto il manico per sostituirlo con due maniglie (di più se il diametro aumenta) in grado di sostenere letteralmente il preso del piatto.

La paella nasce come piatto semplice, 'povero' e assolutamente molto versatile, veniva infatti preparato dalle massaie che raccoglievano in questa padella il riso e tutto quello che c'era a disposizione in casa, dal pescato alle verdure, ai pezzi di carne. Con le serate a tema i nostri clienti avranno la possibilità di intraprendere un viaggio culinario e, allo stesso tempo, culturale», concludono da Cilantro.

Cilantro Road continuerà a proporre il suo ampissimo menù che spazia dalla tipica cucina venezuelana con arepa, pastelitos e tequeños e gli immancabili churros serviti con Nutella o dulce de leche, ai sapori nostrani: panini farciti con porchetta, con la zampina, con straccetti di vitello o con salciccia, carne alla piastra con la yuca, panzerotti e piadine pugliesi.