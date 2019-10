Meglio la camminata o la corsa? Fanno bene entrambe, ma con le scarpe giuste

Meglio camminare o correre? È una domanda che in tanti si fanno e una risposta univoca non esiste, è il fisico di ognuno di noi a fare da ago della bilancia. Di sicuro, tuttavia, esistono alcuni aspetti oggettivi che possono essere presi in considerazione.

Camminare e correre sono due attività fisiche molto simili: utilizzano gli stessi muscoli ma a livello fisiologico, biomeccanico e metabolico racchiudono molte realtà diverse che rendono questi due sport molto differenti tra loro.

Se ci pensiamo bene è tutta una questione di carico che le articolazioni devono sopportare e ammortizzare: la corsa sollecita maggiormente le ginocchia, le caviglie e la schiena; per questo è indispensabile possedere una tecnica molto buona in modo da scongiurare infiammazioni e dolore muscolare e articolare. Fondamentale, inoltre, indossare scarpe che più di altre sostengano l’appoggio del piede con particolari tecnologie nell’intersuola o nella suola e che possano dare una sensazione di maggiore stabilità durante la corsa.

Un esempio può essere la Speed Joma, una scarpa per un allenamento medio con una buona ammortizzazione. Pensata per coloro che si stanno avvicinando al running, realizzata in nylon traspirante e micro PU. Il montaggio tra la suola e la tomaia facilita la distribuzione naturale del peso durante la fase di appoggio. Plantare e sottopiede sono realizzati in EVA liscia e naturale, contribuendo all’ammortizzazione della scarpa e favorendo l’assorbimento dell’impatto in fase di appoggio.

La camminata di contro è un’attività più “leggera” in tutti i sensi e quindi in grado di mettere meno in difficoltà le vostre articolazioni: nella camminata non c’è una vera fase di volo come nella corsa e quindi l’impatto a terra risulta meno traumatico nella prima; per questo è consigliabile usare una scarpa che abbia una suola con un tallone più “smussato” tale da permettere un impatto del tallone a terra con un angolo più accentuato.

Un valido esempio è il modello Victory Joma: è una scarpa con tomaia realizzata in nylon traspirante e micro PU. Sistema 360 di montaggio della suola e della tomaia che facilita la distribuzione naturale del peso durante la fase di appoggio. Contrafforte sul tallone che apporta protezione e comodità maggiori. È dotata di sistema di ventilazione che consente l'ingresso e l'uscita di aria e mantiene costante la temperatura del piede. Tecnologia Joma Sportech, sistema di gomma iniettata che evita le cuciture e altri materiali rigidi.

Di sicuro per chi comincia, o ha deciso di iniziare a correre, c’è un solo acquisto da fare: quello di un paio di scarpe. La cosa migliore, almeno per la prima volta, sarebbe rivolgersi ad un negozio specializzato al punto da saper consigliare le scarpe più adatte alla propria conformazione fisica e al proprio tipo di appoggio. Un ottimo punto di riferimento nel settore a Corato è Zagaria Sport, con il suo vasto assortimento di scarpe sportive e garanzia del supporto tecnico per trovare confort e qualità al giusto prezzo.