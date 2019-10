Passione e professionalità per il mondo degli pneumatici e dei motori contraddistinguono da ormai 20 anni il team Pneurama.



«Siamo felici di entrare a far parte del network First Stop -dicono da Pneurama- da sempre, il nostro principale obiettivo è quello di garantire a tutti i clienti la massima sicurezza e qualità del servizio attraverso controlli metodici».

Dal 12 ottobre, infatti, prenderà il via la nuova avventura Pneurama, con l’inaugurazione del centro First Stop.

«Un nuovo punto di partenza, una vera e propria festa per tutti i nostri clienti. È previsto intrattenimento per i più piccoli con clown e giochi; inoltre saranno presenti le nostre immancabili hostess pronte ad accogliere gli ospiti e a distribuire gadget e biglietti della lotteria gratuita con in palio tanti premi Bridgestone. A conclusione della serata musica, intrattenimento e stand gastronomici», concludono da Pneurama.

I servizi

Nel nuovo network troverete la stessa competenza e affidabilità che da sempre caratterizzano l’attività di Pneurama: vendita pneumatici, assistenza, montaggio, equilibrature e convergenza con sistemi di ultima generazione.

I servizi Pneurama comprendono anche manutenzione auto, interventi di meccanica leggera, sostituzione freni, tagliando completo, diagnosi computerizzate, installazione di assetti e sospensioni sportive ed originali.

Cos’è un centro First Stop?

Nei centri First Stop l'attenzione e la cura per il cliente e la sua sicurezza sono uno stile di vita.

I Centri First Stop sono il punto di riferimento locale per i servizi sugli pneumatici e la manutenzione.

l primo Centro First Stop viene inaugurato nel 1994 a Rugby (Regno Unito). Nasce così il concept della Rete: un programma pensato per gestire e consolidare il mercato del retail in Europa supportando rivenditori indipendenti che offrono prodotti e servizi di qualità per la cura e la manutenzione della propria vettura.

Nel 2005 la Rete First Stop è già presente in 19 mercati, un vero e proprio network pan-europeo che vende oltre 4 milioni di pneumatici e offre i suoi servizi a oltre 2 milioni di clienti ogni anno.

Nel 2010 la Rete First Stop è online. Sempre più vicina ai suoi clienti, con un semplice clic è possibile ottenere informazioni sulla Rete e sui prodotti e servizi che offre, cercare il punto vendita più vicino, contattare il proprio rivenditore di fiducia.

Oggi la Rete First Stop è presente in tutta Europa con più di 2.000 rivenditori, che offrono servizi su pneumatici e manutenzione auto. In Italia, il network conta più di 150 Punti Vendita, distribuiti su tutto il territorio nazionale, al servizio di ogni cliente con professionalità, attenzione e cura.

Appuntamento a sabato 12 ottobre a partire dalle 16:00 in via Trani, 177 a Corato.