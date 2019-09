L’avvio della Scuola Tennis 2019-2020 porta il Circolo Tennis “Tandoi”di Corato ad essere protagonista dell’attività sportiva coratina, quando comincia la seconda metà di secolo della sua attività, avendo lo stesso compiuto 50 anni lo scorso 10 maggio .

Le novità di questa stagione saltano subito agli occhi: prima fra tutte il completo rinnovamento della squadra di tecnici che si occuperanno della formazione degli appassionati di questo sport.

Alla Maestra Luigia Loconte, infatti, che per 13 anni ha guidato la formazione dei tennisti coratini ed alla quale vanno i saluti ed il ringraziamento della Direzione del “Tandoi”, è subentrato il validissimo Maestro Nazionale della Federazione Italiana Tennis Vincenzo Valente.

In squadra con lui gli istruttori Federali Gaetano Cuomo, Marco Lo Conte ed altri palleggiatori che via via si avvicenderanno sui campi scuola e che abbiamo avuto modo di conoscere nelle giornate di ‘Open Day’, organizzati nella prima metà di settembre, alle quali hanno partecipato numerosi ragazzi e adulti.

È da loro, insieme chiaramente a tutti gli iscritti ai corsi di questi ultimi anni, che il sodalizio conta di ripartire alla ricerca di giovani promesse, ma anche di giovani che vogliono semplicemente confrontarsi con questo sport.

Non mancherà spazio neanche per l’avviamento e il perfezionamento degli adulti, con corsi collettivi, lezioni private e stage di approfondimento delle tecniche di gioco. Per tutti gli iscritti ai corsi, così come per tutti i soci del sodalizio e per gli amanti di questo magnifico sport, sono previste partecipazioni a campionati F.I.T. e l’organizzazione di tornei sociali.

Per tutti i bimbi che intendono iscriversi alla scuola tennis e che non hanno avuto la possibilità di partecipare agli open day è prevista comunque una prima lezione di prova gratis.

Ai corsi, così come a tutte le attività sportive del Circolo, sono graditi ospiti tutti gli amanti dello sport, è d’obbligo precisare però che il Circolo Tennis, essendo un’associazione, vive dalle quote di tesseramento dei propri soci ai quali sono riservate condizioni particolari.

Chiunque fosse interessato a diventare socio può chiedere informazioni presso la segreteria in via Vecchia Barletta, 5 a Corato o ai N. 080/8724742 – 392/6502560 – 328/1281943.