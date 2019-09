Cilantro Road e la "Noche Mexicana", il 14 settembre tutto il gusto della cucina messicana

Una grande festa per celebrare gli intensi e speciali sapori messicani. Sabato 14 settembre Cilantro Road organizza la "Noche Mexicana", a Corte Zitoli in strada esterna Casarano, 5. Sarà un trionfo di nachos, burritos e tacos lo street food più amato della tradizione culinaria latina. La serata sarà infiammata dalla consolle del dj venezuelano Elys Alvarado con raggaeton, hip hop e r'n'b.

L'ingresso è libero con una consumazione minima obbligatoria di almeno un ticket food a coppia. I ticket food, acquistabili in prevendita contattando il 327 810 69 26 o all'interno al costo di 15 euro, prevedono tutte e tre le prelibatezze messicane con una bibita. La festa comincia alle 21 ma bisogna fare in fretta, saranno cucinati un massimo di 100 menù.

Quella della "Noche Mexicana" non è l'unica novità di Cilantro Road. Il camioncino si sposterà da Corte Zitoli a via Santa Maria, nello spiazzo di fronte al benzinaio dove stazionerà per più di un mese da lunedì 16 settembre. Ogni pomeriggio dalle 18 offrirà una selezione del suo ampio menù. I burritos e i nachos con carne, fagioli e formaggio; l'arepa venezuelana, panino al mais con la carne o con il pollo; la piadina pugliese e come dolce sarà servito il churros, con Nutella o dulce de leche.

Ma se il camioncino di Cilantro Road sarà aperto in via Santa Maria, la sede di piazza Simon Bolivar rimarrà chiusa? Assolutamente no. Cilantro Road continuerà a proporre il suo ampissimo menù che spazia dalla tipica cucina venezuelana dell'arepa, dei pastelitos e dei tequeños ai sapori nostrani: panino con la porchetta, carne alla piastra con la yuca e panzerotti. Con le serate a tema, il viaggio culinario spazia ancor di più, dalla serata dedicata alla spagna con la super paella, a quella araba fino alla cucina messicana.