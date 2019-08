Capelli sfibrati dal sole? Da Michele Campione la soluzione è il trattamento Nika

Contenuti Suggeriti

“L’estate sta finendo” cantavano i Righeira. E oggi “lo ricorda” anche il parrucchiere Michele Campione, dal suo salone di via Giappone 21/a. «Siamo già alle prese con i capelli che hanno subito l’azione di sole e salsedine – afferma Campione – Tante nuove clienti arrivano da me preoccupate perché si guardano allo specchio e vedono i loro capelli fragili, sfibrati, secchi e privi di lucentezza. Per non parlare delle doppie punte, spesso sono un vero disastro».

Quale soluzione proponi?

«Mi fanno tenerezza le persone che pensano di risolvere il problema semplicemente tagliando i capelli. È un’illusione pensare che possa bastare a rimettere a posto le cose. Io mi fido solo del “Trattamento Nika”, molti lo definiscono addirittura rivoluzionario: consiste nella ricostruzione definitiva dei capelli fortemente danneggiati, restituendo la forza, l’elasticità e la lucentezza perdute. A Corato il mio è un centro esclusivista “Nika”. In negozio applico questo trattamento già da un anno e ho visto sulle mie clienti dei risultati sorprendenti: il capello acquista corpo, volume, vengono meno le doppie punte e diminuisce notevolmente la quantità di capelli spezzati».

Quale è il segreto?

«Keroxyne Complex, la prima formula rivoluzionaria totalmente naturale basata su cheratina pura, che riesce a saldarsi alla struttura cheratinica dei capelli, noto come Zip effect, diventando così la migliore tecnologia di ricostruzione capillare mai prodotta prima».

Si tratta di uno di quei trattamenti lunghi e costosi?

«Assolutamente no, non è un trattamento costoso. Occorrono quattro sedute a distanza di 10 giorni l’una dall’altra ma già dal primo trattamento il risultato è visibile».

