Avranno inizio il 16 settembre prossimo le attività della Scuola Tennis di Corato. Le lezioni, che vedranno impegnati bimbi e ragazzi dai 5 anni in su, saranno tenute dal maestro Fit Nazionale Enzo Valente che già conduce lo Junior Club di Trani con il quale il “Tandoi” Corato ha stretto un legame di collaborazione e gemellaggio.



La scuola tennis avrà una durata di 9 mesi e chiuderà i battenti il 15 giugno 2020.

L’attività didattica, che verrà completata anche da una valida formazione atletica, non sarà rivolta solo ai bambini della Scuola Tennis ma anche agli adulti; per loro, infatti, saranno attivati corsi collettivi e lezioni private che potranno essere svolte sia in orari diurni che serali.

Sono previste tre giornate gratuite, l’open day del Circolo Tennis. Per chiunque volesse avvicinarsi a questo sport, nei giorni di giovedì 5, lunedì 9 e giovedì 12 settembre, maestri e istruttori della Federazione Italiana Tennis saranno a disposizione: dalle 16.00 alle 17.30 per i bimbi e ragazzi fino a 16 anni, e dalle 17.30 alle 19.00 per gli adulti.

Durante la manifestazione è previsto un piccolo rinfresco, perciò – al fine di garantire una migliore organizzazione - è gradito un cenno di prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: A.s.d. Circolo Tennis “Tandoi” Corato, via Vecchia Barletta 5, 080/8724742; 392/6502560; 328/1281943.