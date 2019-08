Pneumatici 4X4, quando acquistarli?

Contenuti Suggeriti

I pneumatici sono il tramite con cui la vettura mantiene l’aderenza in strada e allo stesso tempo si arresta. Nel caso di vetture 4X4, queste “scarpe” sono particolarmente importanti poiché sono una delle caratteristiche che rendono le vetture di questa categoria adatte ad andare fuori dai normali tracciati stradali.



Acquistare pneumatici per queste vetture non è economico, poiché le dimensioni e la loro conformazione li rendono molto costosi; in particolare in caso di pneumatici dalle dimensioni generose. Per chi è interessato ad acquistare dei pneumatici per vetture 4x4 Oponeo sul proprio catalogo online è in grado di offrire una vasta selezione di proposte delle migliori marche. Anche chi è alla ricerca di soluzioni economiche, magari per una seconda vettura che utilizza poco, può rifornirsi nella sezione dei pneumatici 4X4 economici. Questo tipo di pneumatico, che non è in grado di offrire le caratteristiche dei pneumatici di fascia più costosa, si pone come ottima alternativa per quelle vetture che percorrono pochi chilometri nel corso dell’anno o sono utilizzate in situazioni circoscritte.

Verificare la presenza di fine modelli

Così come succede per i pneumatici delle vetture tradizionali, anche i pneumatici per le 4X4 vengono sostituiti con modelli più nuovi. Man mano che passano gli anni, sono sempre di più le case di ricerca che sviluppano pneumatici in grado di offrire migliore tenuta di strada e durata all’usura. Proprio l’avvicendarsi di queste nuove versioni di precedenti pneumatici, permette agli automobilisti di fare degli affari d’oro. Chi non è un fanatico di una particolare marca di pneumatici, acquistando un pneumatico di fine serie – questo vuol dire che non sarà più in commercio, non che offre delle prestazioni inferiori – può avere un risparmio che in alcuni casi si avvicina al 20/30%. Sicuramente un affare da non farsi scappare, in particolare in momenti dove l’economia vacilla.

Acquistare in anticipo i pneumatici

Aspettare di avere il battistrada consumato non è mai un ottimo affare. Sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista dell’urgenza nel doverli cambiare. Se si gioca in anticipo, acquistando due o quattro pneumatici quando si trova una offerta, si può avere un forte guadagno sull’acquisto di tutti e quattro i pneumatici. Una volta acquistati e fatti spedire presso la propria abitazione, possono essere conservati senza problemi nel proprio garage.

Per conservare nel migliore dei modi i pneumatici, è bene seguire queste avvertenze: devono essere conservati all’asciutto e lontano dalle fonti di luce; devono essere conservati in orizzontale su una superficie senza sporgenze; non devono essere conservati oltre la data di scadenza.

Se si seguono questi punti, si può acquistare anche con largo anticipo i pneumatici 4X4 per la propria automobile. Come è facile comprendere, acquistare dei pneumatici per la propria vettura ad un prezzo concorrenziale non è molto difficile. L’importante è riuscire a pianificare l’acquisto per tempo e non aspettare che il battistrada dei propri pneumatici si deteriori del tutto.