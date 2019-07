Madogas natural energy continua a crescere. Nuovo distributore a Villapiana

Contenuti Suggeriti

Madogas natural energy continua a crescere su tutto il territorio del sud Italia. È stato rilevato un distributore a Villapiana, in provincia di Cosenza, sulla S.P. 253.

Il nuovo impianto va ad aggiungersi ai due distributori di carburanti per autotrazione, nelle città di Corato e Molfetta, che erogano oltre ai carburanti tradizionali anche gpl e metano, e energia elettrica per la ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica.

L’azienda opera da cinquant’anni nel campo dell’energia sull’intero territorio pugliese ma anche in Basilicata, Campania, Calabria e Abruzzo e Molise: si occupa della vendita sul libero mercato dell’energia elettrica e del gas, dei carburanti per autotrazione, del gpl (gas di petrolio liquefatto) sia in bombole che in serbatoi e del pellets.

L’acquisizione del nuovo distributore di carburanti per autotrazione rientra nell’ottica di un potenziamento del segmento sul quale l’azienda è pronta ad investire le sue risorse.