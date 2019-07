Contenuti Suggeriti

C’era un parrucchiere coratino a pettinare i cantati e i vip di Battiti Live domenica a Trani: è Michele Campione. Da Benji & Fede a Giordana Angi passando per Nek, Paola Turci, Irama, Annalisa, Sergio Sylvestre, Enrico Nigiotti, Bianca Atzei, Giant Rooks, Rocco Hunt, Jake la Furia e Gabry Ponte.

Com'è nata questa occasione?

Per me questo è il terzo anno in cui partecipo a BattitiLive, un appuntamento sempre più noto grazie al passaggio su Mediaset. Sono stato contattato dai responsabili che si occupano di trucco e parrucco degli artisti e ho accettato con entusiasmo.

Come si è svolta la serata?

C’è una organizzazione incredibile. Io ero all’interno di una zona allestita nel cuore del backstage, con tavolini e specchi sempre a disposizione degli artisti per la sistemazione del trucco e dei capelli. I cantanti ci raggiungono qualche minuto prima dell’esibizione.

La sfida più grande quale è stata?

Forse solo i tempi strettissimi in cui bisogna lavorare. In quel contesto è necessario rispettare al massimo lo stile e il gusto dell’artista, è necessario realizzare il desiderio dell’artista, per non modificare l’immagine che porge al suo pubblico. Nel mio salone conosco bene ogni cliente, so cosa va bene per un viso e cosa no. Dietro il palco di BattitiLive invece è necessario agire velocemente pur sapendo di non aver mai incontrato prima di allora quel cantante: l’esperienza decennale nel settore è ciò che mi aiuta a vincere questa sfida senza esitazione.

La soddisfazione maggiore?

Essere lì, senza ombra di dubbio. So che a tanti farebbe piacere e ne vado fiero.