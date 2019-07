Contenuti Suggeriti

Per i coratini cresce il desiderio di trascorrere i mesi più caldi dell’anno in campagna, alla ricerca di un po’ di fresco e di tanta serenità. È una tendenza che si legge chiaramente dalle richieste che arrivano nell’agenzia immobiliare Conticchio.



«Ormai da diverse settimana i nostri clienti ci chiedono delle soluzioni in affitto, preferibilmente con la piscina. Il mercato in questo momento offre diverse occasioni di immobili in vendita, sia per investimenti minimi che clienti che hanno voglia di realizzare il sogno di sempre senza badare a spese» commenta Annamaria Conticchio, titolare dell’agenzia.

È facile intuire che le soluzioni più costose sono quelle che si trovano nelle immediate vicinanze del paese; basta allontanarsi di pochi chilometri per trovare delle ville molto interessanti dal punto di vista strutturale e a prezzi più contenuti.

