Continua la rassegna "Libri in Scena" nella Libreria Sonicart B-Side, in corso Mazzini 8. Dopo Luca Bianchini e il rapper Frankie hi-nrg, venerdì 5 luglio sarà la volta del magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo autore, fra l'altro, di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, diventati film e serie tv di culto. Presenterà il suo nuovo romanzo “Alba Nera” edito da Rizzoli. Dialogare con un personaggio di tale spessore della magistratura italiana e soprattutto autore di capolavori che hanno fatto la storia del cinema negli ultimi anni sarà un evento da non perdere per ragazzi e adulti.



Gradita ospite sarà poi Simona Sparaco. Sabato 6 luglio torna a Corato per presentare il suo nuovo romanzo edito da De Agostini Planeta, "Nel silenzio delle nostre parole". È un libro bellissimo che grazie al passaparola dei lettori, e soprattutto al grande talento dell'autrice nell'arte dello scrivere, è attualmente uno dei libri più venduti e meglio recensiti nel nostro paese. Già finalista in passato del prestigioso Premio Strega la scrittrice è stata ispirata per questo libro da un articolo scritto dal suo compagno di vita il noto scrittore e presentatore tv Massimo Gramellini.

Infine venerdì 12 luglio alle 19.30 la chiusura della rassegna sarà affidata a Chiara Francini, attrice e scrittrice toscana che dopo un anno torna a Corato per incontrare i suoi fan e lettori, per presentare il suo terzo romanzo appena uscito con Rizzoli "Un anno felice".

Ingresso libero per tutti gli eventi fino ad esaurimento posti, per ragioni organizzative è sempre consigliabile la prenotazione.