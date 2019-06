Contenuti Suggeriti

Al termine del percorso di studi dell’anno accademico 2018/2019, gli allievi della scuola Dance Lab di Corato, sono stati protagonisti dello spettacolo “Il Flauto Magico” di Mozart. Una occasione per avvicinare i bambini più piccoli e gli adolescenti, al mondo dell’Opera, una ricchezza inestimabile del nostro Paese, apprezzata in tutto il mondo e patrimonio culturale dell’umanità.

Una sfida, una grande scommessa per i direttori artistici della Dance Lab. Danzare sulle note di una delle Opere più complesse di Mozart, un’Opera cantata in tedesco, complessa stilisticamente e nel testo. Per il maestro Vittorio Miscioscia e per la dottoressa Marika De Benedittis, mettersi in gioco è il fondamento per evolvere e, anche, della vita stessa.

L’Opera viene vista come un universo a sé stante, lontano dalle nostre vite, ma quando si impara a conoscerla si impara ad amarla.

Dallo spettacolo di fine anno della scuola Dance Lab si possono capire tante cose: la cura dei dettagli, per esempio, denota una forte organizzazione e tanta serietà, così come una atmosfera di affiatamento ed armonia è certamente un indicatore molto valido di una scuola che potrà favorire il benessere psico-fisico dei bambini e delle bambine che si apprestano a studiare l’arte tersicorea. Così anche, mostrare con orgoglio i propri insegnanti, i migliori, i più ambiti nella realtà della nostra regione, con curriculum eccellenti, esperienze internazionali, sempre presenti, per l’intero anno accademico, nella formazione degli allievi.

Le performance dei piccolissimi e dei ragazzi, infatti, sono frutto di un intenso anno di lavoro nello studio del giocodanza®, della propedeutica, della danza classica, della danza moderna, del modern funky, del modern contemporary, della danza contemporanea, dell’hip hop e del breaking.

Tutto ciò arricchito anche da stage in sede e in altre Scuole prestigiose, dove gli allievi della Dance Lab si sono resi meritevoli di borse di studio, consentendo un sano e proficuo confronto con altre pregevoli realtà.

La scuola di danza Dance Lab è una grande famiglia: si crea un legame speciale tra allievi e insegnanti, così forte, ma altrettanto invisibile, così vero che necessita di essere custodito con estrema cura. Come ogni genitore premuroso e attento, la scuola di danza Dance Lab pretende il meglio per i suoi allievi e con amore, lavora per raggiungere nuove mete, nuovi risultati e traguardi, senza autocompiacimento, con serietà, professionalità, con sincerità, per essere serenamente orgogliosi di sé stessi.