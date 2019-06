Contenuti Suggeriti

Tantissime attività da svolgere immersi nel verde, a stretto contatto con la natura. Partirà il 17 giugno il campo estivo organizzato da Le Masserie Zucaro e dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

"Le Masserie Zucaro" è un'azienda agricola che sorge nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia a pochi chilometri dal Castel del Monte, in un territorio sano e incontaminato. Come masseria didattica permette di fare un viaggio alla scoperta delle tecniche di coltivazione, raccolta e trasformazione delle materie prime in prodotti tradizionali della gastronomia pugliese.

Ogni giorno sarà svolta un'attività diversa in un luogo recintato, sicuro e plastik free. Orienteering tra le bellezze del parco, scoperta delle erbe spontanee del territorio, yoga e pittura nel verde, laboratori nell'orto e in cucina, tra marmellate, pane e focacce, apicoltura e tanto altro. Grande opportunità per i più piccoli è il corso d'inglese, istituito per accrescere le conoscenze di una lingua molto importante. Un'esperienza didattica completa e altamente formativa.

Info

Il campo scuola sarà attivo dal 17 al 27 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. La quota giornaliera per bambino è di 10 euro. Da via Santa Faustina Kowalska ogni giorno partirà un pullman Bucci e Tarantini che accompagnerà un massimo di 40 bambini in masseria. I bambini saranno affidati ad un adulto educatore a gruppi di 10. Al termine della giornata conclusiva sarà consegnata una cassettina di erbe aromatiche da piantare.