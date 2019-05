Contenuti Suggeriti

Naturhouse, il luogo giusto per ritrovare il peso forma senza stress Copyright: Naturhouse

Naturhouse, il luogo giusto per ritrovare il peso forma senza stress Copyright: Naturhouse

Naturhouse, il luogo giusto per ritrovare il peso forma senza stress Copyright: Naturhouse

Naturhouse, il luogo giusto per ritrovare il peso forma senza stress Copyright: Naturhouse

Naturhouse si occupa di educazione alimentare, non propone diete restrittive o grammate: punta a rendere il cliente un consumatore consapevole, ad accompagnarlo in un percorso che ha come obiettivo il raggiungimento di uno stile di vita sano la cui logica conseguenza è la perdita di peso.



A rivolgersi a Naturhouse possono essere adolescenti (dai 14 anni) e adulti che molto spesso a causa dei ritmi di vita frenetici non seguono una giusta alimentazione che può portare non solo ad aumento di peso, ma a vere e proprie carenze nutrizionali.

Il percorso consiste in consulenze settimanali rigorosamente gratuite in cui la dottoressa spiega le regole di un’alimentazione sana ed equilibrata, che punta ad innalzare il benessere della persona sia a livello funzionale che psicologico: raggiungere il proprio peso benessere e migliorare lo stile di vita, questo è l’obiettivo.

Per agire in maniera mirata e localizzata nella perdita di peso, Naturhouse abbina all'educazione alimentare una vasta gamma di integratori alimentari tutti rigorosamente di origine naturale - certificati dal Ministero della Salute - a base di estratti di piante e di frutta appositamente formulati per avere proprietà drenanti, antiossidanti, probiotiche e brucia grassi.

All'interno del centro c’è il consulente, un professionista laureato ed esperto che spiega le proprietà di ogni prodotto e le loro modalità d'impiego fornendo al contempo, in maniera gratuita, i concetti alla base di un'alimentazione equilibrata che aiuteranno il cliente a correggere le cattive abitudini.

Il test sulle intolleranze alimentari

Solo dal 21 al 1 giugno il test verrà effettuato su più di 200 allergeni, principalmente alimentari ma non solo: non è invasivo e i risultati sono immediati. Il costo è di soli 25 euro e a tutti coloro che prenotano il test Naturhouse offre gratuitamente la possibilità di effettuare il controllo del peso, la bioimpedenziometria (il calcolo della percentuale di grassi e liquidi presenti nel proprio corpo) e il calcolo del proprio Imc. Per chi sceglie di seguire il percorso di educazione alimentare il test sulle intolleranze alimentari sarà gratuito.