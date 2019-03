Fariello Car Point cambia sede e look, dal 16 marzo sarà sulla sp 231

Contenuti Suggeriti

La Carrozzeria Fratelli Fariello e figli cambia sede e look e diventa Fariello Car Point, un’unica grande officina per la manutenzione completa dell’auto che dal prossimo 16 marzo spalancherà le porte dei suoi 6000mq di professionalità e attrezzature all’avanguardia. L’intento è quello di affermarsi a Corato come centro assistenza auto attento a soddisfare ogni richiesta della clientela nel settore automobilistico.

Nata negli anni settanta dalla grande passione e dedizione per le auto dei fratelli Cataldo e Antonio Fariello, Fariello Car Point si distingue oggi per la cura di ogni aspetto della vostra vettura, occupandosi della sua completa manutenzione attraverso nuovi percorsi di rilevazione del guasto, degli interventi di diagnosi e delle conseguenti operazioni di riparazione. Da qui l’esigenza di innovarsi per continuare ad assicurare un servizio completo e all’avanguardia con conseguente riduzione dei tempi di intervento poiché in Fariello Car Point tutti i processi principali sono monitorati e migliorati: dalle riparazioni meccaniche agli interventi elettrici, passando per la riparazione dei pneumatici fino alla manutenzione della carrozzeria, assicurandovi la massima qualità e competenza.

Fariello Car Point sarà in grado di eseguire anche la completa sostituzione di qualsiasi tipologia di cristallo (parabrezza, lunotti, fissi e vetri scendenti) su qualsiasi tipologia di veicolo (automobili, autobus, truck e veicoli industriali). Il tutto mettendo a disposizione dei clienti professionisti altamente qualificati e strumentazione tecnologicamente avanzata. L'officina opera con professionalità e trasparenza ponendo particolare attenzione all'ottimizzazione degli interventi al fine di ridurre al massimo i costi.

Nel parterre dei nuovi servizi che saranno messi a disposizione della clientela, Fariello Car Point mette a disposizione per brevi, medi o lunghi periodi auto a noleggio per privati e partite Iva. Non resta che scoprire tutti i servizi di Fariello Car Point a partire dal 16 marzo nella nuova sede sulla sp 231 Andria-Corato, Km 35+100, ingresso in via La Botte 2.