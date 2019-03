Contenuti Suggeriti

Cristina Amodio è una ballerina professionista, etoile alla Scala di Milano e da dieci anni segue il processo di crescita delle allieve di Danzarte che si conferma un centro di formazione capace di far rete a livello locale ma allo stesso tempo a livello nazionale. L’obiettivo non è solo quello di far conoscere la danza ma di farla amare con metodologie didattiche innovative e sperimentali.

«Crediamo fortemente nella sua presenza – spiega Pina Scarpa, titolare della scuola di danza - perché a livello umano e professionale è una garanzia. Da agli allievi non solo momenti di lezione, confronto e crescita ma spunti di riflessioni». La Amodio è stata ospite della scuola il 9 e 10 febbraio mentre il 9 e 10 marzo ha presieduto agli esami.

Cristina Amodio ha cominciato a danzare a undici anni, riuscendo ad entrare giovanissima alla scuola di danza della Scala di Milano. Suo padre Amedeo è uno dei più importanti coreografi d’Italia. «Ho sempre respirato l’aria della danza, dei camerini, dei teatri». Una volta diplomata, Cristina ha preso parte alla compagnia Aterballetto con suo padre come coreografo. Dopo dodici anni è diventata free lance ballando in giro per il mondo e imparando diversi stili di danza. Oggi insegna come guest teacher, mettendo a disposizione di scuole di danza, compagnie e teatri oltre trent’anni di esperienza.

«Da dieci anni collaboro con Pina – racconta l’etoile - e questo bellissimo percorso fatto insieme ha come obiettivo quello di portare internazionalità a Danzarte. Oltre al metodo Vaganova che viene già insegnato in questa scuola, cerco di apportare qualcosa in più grazie al fatto di aver ballato stili diversi. In questo modo le giovani allieve hanno possibilità di ampliare il loro bagaglio di conoscenza».

La presenza di Cristina Amodio alla chiusura dei corsi accademici è importante anche come trampolino di lancio per le allieve della scuola. La ballerina romana ha la possibilità di assegnare borse di studio utili quest’estate per frequentare stage internazionali con insegnanti di spessore a prezzi modici.