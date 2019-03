Contenuti Suggeriti

A dieci anni dall’apertura, la Scuola Collodi gode di notevole popolarità e prestigio: può essere considerata una eccellenza del territorio coratino.



Nel variegato panorama cittadino, sono davvero molte le famiglie che affidano i propri piccoli alla “Collodi”. Un risultato importante se si tiene conto delle mille problematiche che si pongono di fronte a chi decide di dedicarsi alla cura ed alla crescita dei più piccoli. Qual è il segreto di questo bilancio positivo? In occasione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, 2019-2020, a parlare è il dirigente scolastico Diego Cavuoto.

C’è un segreto per il successo?

Nessun segreto, semplicemente una “ricetta” fatta di esperienza, professionalità, competenze specifiche e certificate, aggiornamento continuo, qualità e sicurezza della struttura e tanto, tanto amore per il nostro lavoro. Resta il fatto che i requisiti culturali e le competenze certificate, nonché la preparazione e professionalità delle nostre insegnanti e in genere di tutto lo staff Collodi, sono la nostra arma vincente. Approfitto di questo spazio per die grazie alle famiglie che ogni giorno ci scelgono: + il nostro successo è la vostra fiducia.

C’è un ingrediente indispensabile in questa “ricetta”?

“La passione, l’amore per il nostro lavoro; quella forza benefica e vitale che ci ha spinti e ci spinge a lavorare tenacemente e lo spirito positivo con cui ci poniamo. Lo ribadisco: noi amiamo il nostro lavoro! E’ questo l’ingrediente più importante”.

Cosa pensa rispetto all’installazione delle telecamere nelle scuole?

Io dico “sì” alle telecamere con assoluta determinazione, sia nelle scuole private che in quelle pubbliche. In tutti quei luoghi in cui i bimbi, ma anche gli anziani, non sono in grado di difendersi Facciamo prevenzione invece di intervenire dopo che una violenza è già stata consumata. Nella scuola Collodi noi le abbiamo già installate.

In passato ci sono stati anche dissapori all’interno del corpo docente?

Più che dissapori, come in ogni famiglia che si rispetti, io le chiamerei occasioni di crescita. L’obiettivo da raggiungere, infatti, è e rimane sempre e comunque l’educazione-formazione dell’alunno, concetti mai messi in discussione. La centralità dell’alunno, infatti, è stata più volte ribadita dalla nuova normativa scolastica. Orbene, l’alunno è il punto di partenza e di arrivo del nostro percorso formativo. Ogni bambino ha la necessità di essere educato, nel senso etimologico del termine, che deriva dal latino e-ducere, tirar fuori: ha bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà. Educare istruendo significa incrociare lo stile cognitivo del bambino. Non è pensabile una scuola costruita su un modello unico di studente astratto. La scuola dell'autonomia è una scuola che concentra la propria proposta formativa ed il percorso curricolare nell'attenzione a quell'essere unico ed irripetibile che si ha in classe. Ciò premesso, se, nel corso degli anni, ci sono occasioni di crescita (come si diceva prima “dissapori”), ben vengano, sono un bene incommensurabile. E quando, un dirigente scolastico si accorge che qualcosa non funziona più come ha funzionato in passato e come dovrebbe ancora funzionare, bene, egli ha il sacrosanto dovere di intervenire anche (se è ciò a cui si riferisce) chiudendo eventuali rapporti di lavoro per aprirne altri più proficui.

Come suddetto l’obiettivo da raggiungere è l’educazione-formazione dell’alunno. I pilastri della nostra scuola sono i docenti tutti e, personalmente, monitoro costantemente il loro operato intervenendo tempestivamente. Gli interventi devono essere efficaci e risolutivi”.

La scuola Collodi costruisce il futuro dei piccoli che ospita, in che maniera?

Premettendo l’importanza di spazi scolastici all’avanguardia come i nostri, in questa sede preferisco non dilungarmi sulla qualità degli ambienti Collodi, anche perché ormai quasi tutti li conoscono. Voglio solo ricordare che niente è frutto della casualità; ogni angolo, ogni spazio è stato dettagliatamente studiato e progettato con l’ausilio di personale altamente qualificato. Precedentemente ho usato il termine “ricetta”, non a caso! Il successo di una ricetta, infatti, non sta nel singolo ingrediente, ma nella combinazione di più ingredienti di qualità. L’estetica della Collodi, dunque, è solo uno dei nostri numerosi ingredienti (oltre ai pilastri di cui sopra, insegnanti e personale qualificato)”.

Per concludere, ritengo necessario ricordare che la Scuola Collodi si ispira al metodo educativo e formativo montessoriano. È risaputo che la sua teoria ha scatenato una vera e propria rivoluzione in campo pedagogico nella fase della messa in opera delle programmazioni disciplinari. Al momento della predisposizione e della messa in opera delle programmazioni disciplinari applicando questo metodo che risulta ampiamente valido per una sana e completa crescita del bambino. I bambini devono avere la possibilità di esprimere ciò che gli è proprio, vivendo la scuola come ambiente ideale dove tutto è su misura e proporzionato ad personam. Puntiamo al loro graduale e progressivo sviluppo psico-fisico e li accompagniamo verso quella meta che è la stima e fiducia in sé che gli tornerà utile per tutta la vita. Oggi e sempre, i bambini potranno imparare a relazionarsi e socializzare con i compagni attraverso i nostri metodi e le nostre attività educative.

Quali novità nel Progetto Educativo per l’anno scolastico 2019-2020?

Ci sono molte novità, così come sempre ce ne sono state, sia per quanto attiene i progetti sia per quanto attiene i laboratori ovvero novità in generale. Non mi dilungo poiché in dettaglio, i nuovi progetti e laboratori, sono ben illustrati nel nostro Ptof (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), sul sito internet, (www.scuolacollodi.it) e sui social. Non posso non citare anche la nostra applicazione dedicata ai genitori: si chiama "Primascuola" e permette di essere sempre al corrente di tutto ciò che riguarda il proprio bimbo e le attività che svolge.

Posso dire come stiamo operando già nel corrente anno scolastico. Dallo scorso settembre, una serie di laboratori contraddistinguono la nostra didattica: laboratorio scientifico, nel giardino attrezzato della scuola; laboratorio di cromoterapia; laboratorio di cucina, argilla, digitopittura, fiabe animate, educazione stradale (colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Locale per il prezioso contributo), educazione musicale, igiene dentale, pet therapy (è stato bello vedere tanti animali interagire con i bambini che si divertivano senza sosta) pittura, educazione alimentare, multimediale, riciclaggio, ceramica, terracotta e (non me li faccia elencare tutti) tanti altri laboratori di notevole prestigio didattico.

A titolo di esempio, in occasione della festa dei nonni, abbiamo all’uopo allestito il nostro giardino “trasformandolo” in un orto botanico, seminando e rinvasando frutta e ortaggi. Una emozione indescrivibile per noi, per i nostri piccoli nonché per i nonni ovviamente (ci siamo congedati tutti con le lacrime agli occhi). I laboratori di cucina sono sempre tenuti da figure esterne provenienti dalle scuole tecniche alberghiere che collaborano alla riuscita del nostro progetto didattico–educativo. Altri corsi che abbiamo organizzato durante l’anno sono: musicoterapia, inglese, informatica, psicomotricità, educazione teatrale, recitazione, potenziamento dell’attenzione.

Quali sono stati e saranno i vostri punti di forza?

Collodi è bilingue. Inoltre ci sono la L.I.M. (lavagna interattiva multimediale), il servizio bus, (che permette anche ai bambini che vivono distanti di poter frequentare), didattica nel giardino (sempre video sorvegliato), cucina interna (con la consulenza del nostro nutrizionista), pediatra (che visita periodicamente i nostri bambini), psicologa infantile (sportello utile anche per le famiglie), sistemi modernissimi di sanificazione e igienizzazione (sempre all’avanguardia) e tanto altro.

Cosa intende quando asserisce che la didattica Collodi è bilingue?

Siamo nel 2019, è oramai indiscutibile l’importanza della lingua inglese già dalla tenerissima età. Per questo motivo, all’interno dello staff Collodi, è presente un docente esperto di madrelingua che tiene lezioni e laboratori. Inoltre, il nido bilingue ha una meticolosa scansione della giornata con particolare cura del rispetto dei tempi individuali di crescita, della tipologia delle proposte di gioco e della qualità del rapporto tra educatrice e bambino. Il nostro percorso pedagogico è orientato a percepire i bisogni del bambino per poi incoraggiarlo ad “esplorare e ad esprimersi” rispettando la sua identità e cultura. L’asilo nido bilingue Collodi si impegna ogni giorno, a predisporre e costruire un ambiente stimolante dove il bambino, accompagnato dalla sua educatrice, possa esprimere e sviluppare le proprie potenzialità, rinforzare l’identità e sentirsi accolto. La programmazione si orienta al rispetto dei bambini che crescono in un ambiente gioioso e sicuro in cui apprendere seguendo il proprio ritmo e collaborare con gli altri.