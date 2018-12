Contenuti Suggeriti

LabClinique nasce dalla volontà professionale delle Dott.sse Mary e Lucrezia Cusmai, con l’obiettivo di soddisfare le più diverse esigenze in campo medico-diagnostico, laboratotistico e terapeutico e nel garantire salute e benessere a tutti i pazienti.



Punto di forza di LabClinique è senza dubbio l’utilizzo multidisciplinare delle scienze mediche in modo da garantire al paziente un approccio integrato.

«Per noi è importante garantire ai nostri pazienti l’alta qualità delle prestazioni professionali degli strumenti diagnostici, dei presidi medico-chirurgici d’avanguardia e dei farmaci utilizzati. Essere sempre attenti e tempestivamente recettivi alle novità diagnostiche e terapeutiche con preventiva valutazione delle basi scientifiche delle stesse. Intendiamo formare i pazienti nel campo della profilassi e medicina preventiva attraverso la cura della scienza, della nutrizione, del benessere fisico, della medicina antalgica ed estetica integrata». Dicono da LabClinique.

Servizi

LabClinique offre ai suoi pazienti una grande quantità di servizi di altissimo livello che spaziano dall’analisi chimico-cliniche ad ampio spettro(microbiologiche, Fertilità, Autoimmunità, Allergologia, Coagulazione, Duo test, Esame liquido seminale, Marcatori tumorali, Marcatori epatici, Tiroide, TO.R.C.H., Intolleranze alimentari, Breath-test) con presenza costante del Medico in sede nell’interpretazione dei dati ematochimici e nel consiglio del protocollo terapeutico ad essi associato, alla medicina rigenerativa che ha come scopo quello di riparare organi e tessuti danneggiati da malattie, da traumi o dall’invecchiamento biologico.

I nostri settori di interesse spaziano dalla dietologia, alla medicina anti aging, dall’endocrinologia alla dermocosmesi, dalla terapia del movimento attraverso l’ausilio dell’ozono terapia e dell’ elettrostimolazione, alle svariate applicazioni della medicina estetica (trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate e biostimolazione viso corpo, alopecia, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica).

Inoltre LabClinique ha al suo interno specialisti per la consulenza wound care ovvero nella riparazione di ulcere cutanee, di carbossiterapia terapia utilizzata in Medicina per il trattamento di varie patologie mediante la somministrazione per via sottocutanea e intradermica di anidride carbonica allo stato gassoso, angiologia, dermatologia, ortopedia e reumatologia, radiofrequenza e ozonoterapia.

Contatti

LabClinique è in via Tasso, 64 Corato (Ba).

È possibile contattare il laboratorio tramite telefono allo 080 809 7142 o tramite mail all’indirizzo info@labclinique.it.