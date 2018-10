Finalmente l'università ad Andria

Contenuti Suggeriti

Mercoledì 19 settembre il C.F.O.P. Don Tonino Bello di Andria, parte del gruppo Musa Scuole, sita in Via B. Buozzi, 3/a-b, è stata ufficialmente riconosciuta (nominata) come sede d’esame dall’Università telematica Pegaso.

L’Università Telematica Pegaso rappresenta uno dei poli universitari più importanti in Italia. Istituita con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006- Suppl. Ordinario n. 125), l’Università è un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning, i cui titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle Università tradizionali.

I corsi Universitari della Pegaso si caratterizzano, oltre che per la completezza e qualità della didattica, per la flessibilità e piena adattabilità alle esigenze lavorative e quotidiane dei discenti. La formazione in e-learning garantisce piena indipendenza e personalizzazione della didattica. In tale contesto, tuttavia, lo studente non viene mai lasciato solo, infatti gli specialisti del supporto didattico che affiancano i docenti (il Tutor, il Mentore e il Coach) assistono il discente durante l’intero corso di studi, fino al raggiungimento dell’obiettivo finale, la Laurea.

Ne conviene che questo diventa un’importante riconoscimento, non solo per l’Ente di Formazione, ma anche per la città e la comunità tutta. Da anni ormai, il Gruppo Musa Scuole, rappresenta un’importante polo di formazione didattica e professionale in diversi settori e questo riconoscimento avvalora ancora di più tale vocazione.

I vantaggi che derivano dalla “promozione” a sede d’esame per gli studenti sono molteplici. Eccone alcuni:

1. LOGISTICA: gli studenti della Provincia Bat e città limitrofe non dovranno più spostarsi per raggiungere le sedi d’esame lontane;

2. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE: iscriversi ai corsi di Laurea Pegaso attraverso il C.F.O.P. “Don Tonino Bello” consente allo studente di ottenere sconti rilevanti sulla retta annuale;

3. OFFERTA FORMATIVA COMPLETA: il catalogo dei corsi è completo e diversificato sui principali indirizzi di studio. Dai corsi di Ingegneria, a quelli Umanistici ed in campo Economico e del Management

Un piccolo salto per l’Ente, un grande passo per la comunità. Questo è solo il primo passo per la nostra città, per divenire una realtà universitaria importante, efficiente e pugliese!

Per maggiori informazioni manda un SMS con scritto “Pegaso” al numero 333 777 58 48, oppure contattaci al numero 800 911 830 per fissare un appuntamento con il nostro referente universitario.