L’obiettivo di Armonia estetica e benessere a Corato in via Masotti, 2/A è costruire la bellezza delle sue clienti giorno dopo giorno.



Proprio per questo la titolare del centro estetico Armonia Maria Lastella, grazie all’esperienza pluriennale maturata nel settore dell’estetica, ha scelto solo il meglio dei trattamenti viso/corpo da riservare alle sue clienti.

«Seguire le ultime novità ed approfondire lo studio e l’utilizzo delle tecnologie applicate all’estetica è la nostra missione -sottolinea la titolare- la bellezza va costruita e coltivata».

Cos’è Skin Infusion

Il successo di questo sistema è determinato dalla capacità di veicolazione transcutanea di vari principi attivi grazie all’utilizzo di rivoluzionari impulsi elettrici e vibrazionali e di sostanze come elastina, collagene, acido jaluronico, dermocosmetici, vitamine e aminoacidi.

E’ indicato per gli inestetismi cutanei come rughe, lassità,discromie e cellulite.

Per dare a tutti le sue clienti la possibilità di testare il trattamento, il centro estetico Armonia ha pensato ad un'imperdibile promozione.

Armonia è esclusivista di zona di Skin Infusion, il più innovativo ed evoluto dispositivo in grado di nutrire, riparare e prevenire dall’interno i diversi inestetismi cutanei, che colpiscono sia la zona viso che il corpo, migliorando la rigenerazione cellulare e riattivando il sistema microcapillare e linfatico. Il tutto totalmente indolore.

Venite a trovarci: la prima seduta è gratuita!

Per saperne di più passa a trovarci o contattaci, siamo in via Masotti 2/A, a Corato.

Tel. 080.321.65.79 - 340.07.818.24