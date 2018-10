Contenuti Suggeriti

In un momento in cui molte persone, giovani e non, desiderano trovare lavoro e raggiungere la propria realizzazione e successo professionale, è importante dare il giusto rilievo ad una realtà aziendale che opera a Bisceglie da quasi venti anni e da tre anche a Barletta.



CLICCA QUI per inviare il tuo CV



Si tratta di Adn Call Center, un’azienda “giovane” e dinamica, caratterizzata da un “know how” di altissimo livello, strutturata in modo moderno e al passo con le ultime innovazioni tecnologiche.

ADN Call Center è un’azienda leader nel settore del teleselling, e associata ad ASSO CALL (Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing) aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia.

Grazie a un attenta e scrupolosa gestione dell’azienda dell’ amministratore delegato, Antonella De Nichilo, l’atmosfera che regna è quella di una grande famiglia che lavora insieme con entusiasmo e spirito di squadra e che, motivandoti costantemente, ti dà la possibilità di trovare il giusto spazio per soddisfare le tue ambizioni personali.

Adn Call Center, inoltre, attribuisce grande importanza alla formazione attenta e continua dei suoi collaboratori grazie a TEAM LEADER altamente qualificati che aiutano a migliorare sempre più le tue prestazioni lavorative consentendoti di utilizzare al meglio le tue potenzialità, anche quelle fin’ora inespresse.

Inoltre comprendendo appieno le esigenze delle mamme e per permettere loro di lavorare in totale serenità, l’azienda mette a disposizione gratuitamente la ludoteca “Simpatiche canaglie” per bimbi dai 3 ai 12 anni. Laboratori, doposcuola, feste private, Yoga bimbi un vero e proprio paradiso per i più piccoli e per la completa serenità delle mamme.

Tutto ciò ti consente di conoscere meglio te stesso e superare i tuoi limiti aumentando la tua autostima, migliorando la tua vita e puntando concretamente al successo.

D’altronde “Il successo non è accumulare questo o quello, non può essere misurato in quantità; significa invece cambiare la qualità della vostra vita” (Daisaku Ikeda, filosofo ed educatore giapponese).

Adn Call Center, infatti, si distingue per la flessibilità degli orari di lavoro, in linea con gli standard europei e ti offre, inoltre, la possibilità di avviarti a una carriera meritocratica; partendo da una base fissa, puoi migliorare sempre di più il tuo salario in concomitanza col raggiungimento di determinati obiettivi di vendita.

Cosa aspetti, CLICCA QUI ed entra anche tu a far parte della grande famiglia di ADN CALL CENTER