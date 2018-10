Contenuti Suggeriti

Ci siamo: è da poco cominciata la scuola e ricominciano anche i corsi della Asd Arte & Balletto.



Tantissime le novità in primo piano, tra cui i corsi di ginnastica artistica ed una imperdibile promozione; infatti portando un amico l’iscrizione ai corsi per l’anno accademico 2018-2019 è gratuita.

L’associazione dilettantistica sportiva Arte & Balletto nasce a Corato nel 2010 ed è diretta dall’insegnante Anna Maria Zaza.

Scopo principale è la promozione della danza in tutte le sue sfumature. La scuola rappresenta un trampolino di lancio per giovani ed intraprendenti ballerini verso le grandi strutture accademiche nazionali ed internazionali.

L’associazione è affiliata alla Royal Academy Of Dance di Londra e alla I.S.T.D. (Imperial Society Of Teachers of dancing), organizzazioni riconosciute che hanno filiali in ogni parte del mondo e che hanno come obiettivo principale l’insegnamento della danza ad opera di insegnanti diplomati e altamente qualificati, al fine di ottenere uno standard elevato e uniforme.

I corsi

La scuola propone corsi di propedeutica alla danza, corsi di danza classica metodo RAD, Vaganova, passo a due e repertorio, danza moderna metodo I.S.T.D., contemporanea, hip hop, laboratorio coreografico, tip-tap, break dance, pilates (anche per bambini), balli di gruppo, laboratorio teatrale junior, ginnastica artistica, danza aerea, preparazione per concorsi.

I corsi di danza classica rappresentano sicuramente l’abc per coloro che desiderano avvicinarsi alla danza, entrando dalla porta principale. La danza classica trasmette la tecnica elementare ed i passi che permettono di affrontare con padronanza e sicurezza qualsiasi tipo di danza.

Dove eravamo rimasti

L’ “Asd Arte & Balletto” ha concluso lo scorso anno accademico con un entusiasmante evento all’interno del Teatro Comunale. Le ballerine dirette dall’ins. Anna mMria Zaza hanno portato in scena lo spettacolo per danza e recitati intitolato“Jolly Roger” liberamente ispirato ai personaggi ed ai luoghi di James Barrie, autore dei racconti su Peter Pan.

Questo libero adattamento, carico di metafore psico-pedagogiche, racconta di un Peter Pan diventato adulto, sposato con Wendy, padre delle bimbe Jane e Rosy. Peter Pan aveva rinunciato all’eterna fanciullezza dopo la morte di Capitan Uncino; aveva abbandonato l’Isola Che Non C’è, lasciando la sua Ombra come guardiana, e si era trasferito a Londra sposando Wendy. Dopo alcuni anni di felicità, l’Isola viene attaccata dalla figlia del defunto Capitano: la perfida Morgana Uncino affiancata dalla goffa Spugna. All’insaputa di Peter Pan, i pirati catturano l’Ombra e la imprigionano sulla “Jolly Roger”, il vascello pirata ereditato da Morgana. Nel momento in cui l’Ombra finisce in prigione, Peter Pan si ammala gravemente. Allora giunge Trilli a Londra a prelevare Wendy e le bambine per dar vita alla missione di salvataggio, insieme a tutti gli abitanti dell’Isola Che Non C’è.

Bisogna evidenziare che la m^ Anna Maria Zaza e le sue brillanti allieve sono reduci da numerose vittorie in vari concorsi di danza tra i quali: 1° posto assolo classic con Francesca Giuliano; 1° posto assolo modern cat. over 16 con Anna Lops; 1° posto duo modern con Anna Lops e Gaia Masciavè; 1° posto gruppo modern cat. over 16 con Anna Lops, Gaia Masciavè, Alessandra Roberto, Flavia Nocella, Maria Mangione, Francesca Giuliano, Nancy Balducci; 2° posto assolo modern cat. over 16 con Maria Mangione, quest’ultima entrata a far parte di una prestigiosa accademia di danza milanese..

Contatti

L'Asd Arte & Balletto si trova in Via Ferrini, 11 a Corato.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 349. 446 08 60.