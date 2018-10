Corsi di italiano per gli stranieri, aperte le iscrizioni al Centro Aperto “Diamoci una mano”

I corsisti potranno sostenere l’esame di lingua Cils valido per la richiesta del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) e per l’Accordo di integrazione (Dpr 179/2011)