Al termine dell’estate si aprono le iscrizioni per i corsi sportivi che hanno inizio tra settembre, ottobre e i primi di novembre. State valutando l’iscrizione a corsi di danza per i vostri figli?

Abbiamo fatto qualche domanda alla dott.sa Pina Scarpa, pedagogista e coreografa di danza classica e contemporanea della Scuola Danzarte, per avere delucidazioni sui fattori da considerare nel momento in cui scegliere il corso più adatto.





Perché iscrivere mio figlio/a a danza?

La Danza è la forma d’arte d’espressione più vicina al genere umano! Basta un po’ di musica e tutti i bimbi iniziano a muoversi.

La danza permette a tutti i bambini di avvicinarsi all’arte e alla musica, di svolgere un’attività fisica in modo giocoso e divertente che stimoli la loro fantasia e creatività, riuscendo al tempo stesso a sviluppare la musicalità, il senso del ritmo e a rafforzare la capacità di memorizzazione. Ci sono studi che attestano che chi fa danza ha un migliore rendimento scolastico.



A che età è corretto iniziare?

Normalmente un percorso di danza classica lo si inizia dai 5 anni e mezzo - 6, ma grazie alle nostre competenze pedagogico - artistiche i bambini da noi possono iniziare a fare danza già dai 4 anni!

L’insegnamento della danza a questa età pone al centro il Bambino, il suo mondo, le sue paure le sue gioie, i suoi tempi!

L’approccio ludico e un ambiente rilassato ci permette di entrare in sintonia con il mondo del bambino, di ascoltare le sue sensazioni e di esaltare le sue peculiarità.



Quali sono le peculiarità del vostro insegnamento?

Create le basi di un ambiente sereno e instaurato un rapporto di fiducia, il Bambino vive liberamente il movimento, lo esplora e lo reinventa, riesce a dare sfogo alla sua creatività. Con le innovative tecniche pedagogiche di insegnamento, riusciamo a condurre il bambino verso la completa conoscenza del corpo, dello spazio e del tempo, stimolando la sua creatività e rafforzando le diverse aree cognitive tra cui la memorizzazione.

Il percorso di danza che rivolgiamo a questa età non si esaurisce con la sola ludicitàma ci permette di trasmettere al bambino un aspetto fondamentale della sua persona: l’autonomia!

Difatti, ciò che distingue e caratterizza i nostri spettacoli è proprio la presenza di bambini di 4 e 5 anni che, con grande stupore dei genitori, riescono in totale autonomia a gestire lo spazio, il ritmo, la musica e il proprio corpo: in una sola parola riescono a danzare!



Perché un genitore dovrebbe scegliere Danzarte?

A prescindere se un bambino da grande deciderà di intraprendere la carriera del ballerino (questo non lo si può sapere in tenera età!), un genitore dovrebbe tenere sempre in considerazione che qualunque percorso si intraprenda, sia esso sport o danza, deve essere sempre finalizzato ad un arricchimento di valori e di conoscenze per il bambino, e non rimanere fine a se stesso.

La danza disciplina, forma il corpo e l’anima, educa ai sani valori della vita, all’aiuto reciproco, a riconoscere ed ammirare la bravura senza invidia, mira alla crescita dell’individuo nella sua totalità.



“Perché sceglierci?”

La professionalità, la formazione e la conoscenza del corpo ci permette di insegnare la tecnica raffinata e puntuale del metodo Vaganova (russo) con evidenti apprezzamenti nel mondo accademico. Le bimbe che studiano classico hanno una postura ed un atteggiamento elegante e raffinato! Lo stimolo continuo che diamo ai nostri allievi con stage ed esami tenuti dalle migliori étoile e coreografi del mondo. Il confronto permette all’allievo di tirar fuori il meglio di sé. La continua ricerca musicale e la sperimentazione coreografica che ci permettono di vincere premi nazionali e di mettere in scena contenuti di alto profilo tecnico-artistico. La qualità e la bellezza dei nostri spettacoli uniti allo studio mirato di costumi di scena. Luci e musiche che permettono a tutti, bimbi compresi, di vivere almeno una volta un momento magico che ricorderanno per sempre (guardate il video allegato). Da ultimo, ma non per importanza, i sorrisi, la passione e l’amore per questa nobile arte che quotidianamente trasmettiamo ai nostri allievi e ai loro genitori.

Vi lasciamo con un video che mostra la qualità del nostro lavoro!

Per info ed iscrizioni potete contattare la scuola DANZARTE

Via Capuana,33 Corato

Tel. 320.22.41.989

Web: www.scuoladanzarte.it