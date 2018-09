Contenuti Suggeriti

Se siete appassionati di musica o esperti musicisti, Laboratorio Musicale è il negozio che fa per voi. Con un’esperienza pluriennale nel settore ed un ottimo servizio di assistenza tecnica, il negozio, anche on-line, è il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono intraprendere, o hanno già intrapreso, la via della musica. Inoltre fino al 31 ottobre Laboratorio Musicale ha pensato ad una promozione imperdibile per tutti i suoi clienti: su tutti gli acquisti superiori a 50 euro (iva esclusa) i clienti riceveranno un buono sconto del 10% usufruibile a fronte di un ulteriore acquisto da effettuare entro il 31 dicembre 2018.



Chi siamo

Laboratorio musicale è un’azienda che fa della passione per la musica la sua principale caratteristica. Grazie ad una esperienza pluriennale nel settore che accomuna tutto personale, in cui ognuno è specializzato in una specifica branca, Laboratorio musicale è oggi un’azienda all’avanguardia ed oltre all'attività svolta nel proprio punto vendita e nel sempre fornito magazzino, ha scelto di intraprendere anche la via del commercio per corrispondenza, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati. La clientela di Laboratorio Musicale, composta sia da musicisti che da negozianti, ha trovato nel negozio un conveniente, e spesso esclusivo, fornitore di fiducia.

Acquistare da Laboratorio Musicale non è esclusivamente ottenere un oggetto, bensì, entrare in contatto con specialisti competenti, disponibili e sempre pronti a soddisfare ogni richiesta.

L’obiettivo di Laboratorio Musicale è quello di acquisire una clientela soddisfatta dalla qualità del prodotto e dalla qualità del servizio cercando di creare rapporti stabili e duraturi nel tempo.

Servizi

La marcia in più che distingue il punto vendita rispetto agli altri è la preparazione nel settore delle apparecchiature d'epoca sulle quali si eseguono restauri e riparazioni a regola d'arte. Radio d'epoca, televisori valvolari, amplificatori d'alta fedeltà sia d'epoca che moderni, verranno riparati e resi nuovamente funzionanti. Si esegue assistenza tecnica anche su apparecchiature moderne con la stessa professionalità e competenza di sempre.

Eseguiamo riparazione di riavvolgimento trasformatori, progettazione di amplificatori su misura, impianti audio video fissi, e tutti i servizi legati al mondo della musica.

Soddisfare i bisogni del cliente nel modo più semplice e conveniente e supportandolo in ogni fase del processo di acquisto, che inizia con la scelta del prodotto più adatto e finisce con il servizio post vendita, è la missione di Laboratorio Musicale, senza dimenticare una particolare attenzione per l'assistenza tecnica.

Strumenti musicali ed accessori, assistenza tecnica e ricambi, restauro e vendita, ricambi apparecchi d’epoca, forniture scolastiche, acquisto rateale anche tasso 0, sono tutti i servizi che Laboratorio Musicale riserva ai suoi clienti.

Contatti

Siamo in Viale Ettore Fieramosca n° 74. È possibile contattarci al numero 080. 8093885

Visita il nostro e-commerce https://www.laboratoriomusicale.net/it/

Promozione

