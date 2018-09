Contenuti Suggeriti

Da pochi giorni a Corato ha inaugurato un nuovo punto fiorito: il Vivaio Santa Bernardetta ha raddoppiato i suoi spazi per permettere l’acquisto al dettaglio di fiori e piante ornamentali.

Presente da molti anni sul territorio nella storica sede di Strada esterna Belloluogo n°14, il Vivaio Santa Bernadetta è cresciuto nel tempo fino a diventare una viva realtà commerciale e produttiva. Il vivaio ha fatto della diversificazione il suo punto di forza, infatti dispone di un ampio garden con un vasto assortimento di piante ornamentali da esterno.

Visitando il nostro negozio Amazon è possibile acquistare comodamente da casa fiori e piante ornamentali.

Servizi

Con un’esperienza ventennale nel campo del giardinaggio, Vivaio Santa Bernadetta è in grado di soddisfare ogni esigenza della sua clientela. Dalla progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi, alla messa a punto di impianti di irrigazione. Inoltre effettuiamo interventi di bonifiche ambientali e potature di alberi ad alto fusto disponendo di automezzi ed attrezzature adeguate. Un ruolo importante gioca anche il nostro servizio per la preparazione e l'allestimento di addobbi floreali dedicato a mostre, convegni, meeting ed eventi di ogni genere.

Prodotti

Tra i prodotti del vivaio, disponibili anche online, troviamo: alberi da frutto e non, ed alberatura di ogni genere,astoni, cloni, barbatelle, piante in vaso 7x7 e palmizie. È disponibile inoltre una vasta gamma di arredi da giardino, statue e fontane ornamentali.

Contatti

Vivaio Santa Bernadetta vi aspetta nel nuovo punto vendita al dettaglio a Corato in Viale IV Novembre, 95 e nella storica sede per acquisti all’ingrosso in Strada esterna Belloluogo n°14. È possibile contattarci al numeri 080. 8723082 e 329. 0172186

Visita il nostro sito https://www.vivaiosantabernadetta.it/