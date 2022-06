Quando il divertimento è un’arte nascono sempre forme creative di intrattenimento, modi nuovi e originali per stare insieme e condividere il tempo in armonia. È questa la premessa con cui nascono realtà come “Re-animator Cabaret”, l’associazione culturale globale impegnata nell’organizzazione di ogni genere di evento. Globale perché l’espressione artistica viene offerta al pubblico in tutte le sue manifestazioni ma anche perché essa diviene strumento di inclusività, di integrazione e di rispetto verso tutti senza distinzioni di alcun tipo. Quindi, più che semplici festicciole si tratta di vere e proprie occasioni di sano divertimento in cui giovani talenti si esibiscono, mettendo in scena balli, canti, imitazioni e tante altre forme di spettacolo che regalano sempre armonia e felicità, ingredienti principali di una bella risata. Non a caso “Re-animator Cabaret” lavora spesso con obiettivi benefici e solidali negli ospedali e in tutte quelle realtà in cui regalare un sorriso a chi ne ha bisogno è un dono semplice e prezioso.

La finalità sociale, unita al desiderio di promuovere la cultura nelle sue varie forme, conferisce all’associazione un senso ben più profondo di un comune circolo ricreativo o culturale. Uno dei centri delle attività si focalizza su un valore squisitamente umano che punta a dare sollievo a chi è in difficoltà, facilitando il recupero, l’integrazione e l’autorealizzazione di quanti ne hanno bisogno. Bambini ospedalizzati, anziani nelle case di cura, persone malate e tanti altri sono gli spettatori attivi che “Re-animator Cabaret” predilige, seguendo la regola di assistenza, supporto e amore verso il prossimo praticata dai Santi Medici a cui tutti gli associati sono devoti.

Da anni sostenuta dallo “Studio Strippoli Consulting’’ e dalla pizzeria ‘’Le Coq‘’ di Corato, “Re-animator Cabaret” offre moltissimi servizi che puntano a rendere ogni evento davvero speciale e diverso dal solito. Con cantanti, ballerini, dj, mascotte, animatori che intrattengono i partecipanti con balli di gruppo e spettacoli artistici di vario genere, l’associazione promuove la cultura del coinvolgimento trasversale attraversando ogni fascia di età: dai bambini agli adulti, dai ragazzi ai più anziani, la regola numero uno di “Re-animator Cabaret” è intrattenere all’insegna del sano divertimento. La passione dei suoi membri fa sì che ogni spettacolo, festa o evento sia a dir poco indimenticabile perché qualsiasi momento celebrato insieme diventi un’occasione magica di svago e di pura allegria oltre che una festa del tutto diversa dalle altre. Si tratta quindi di un’alternativa migliore delle tipiche organizzazioni in quanto tutti gli associati danno il massimo affinché la loro arte e il loro talento renda ogni forma di aggregazione personalizzata a misura di pubblico, unica e irripetibile ma soprattutto gioiosa ed estremamente vitale.

È con questo stesso spirito di amore e passione verso i bambini, che tra le tante attività che si svolgeranno nell’imminente futuro, ci sarà (per il terzo anno consecutivo) il “Super Magic Summer 3” il campo estivo dedicato ai più piccoli che desiderano passare l’estate in allegria. Per avere maggiori informazioni sul campo estivo basta visitare le pagine Facebook e Instagram di “Re-animator Cabaret”.

Felicità, armonia e l’impagabile gioia di condividere tante bellissime esperienze sono un tesoro semplice e a portata di tutti con “Re-animator Cabaret”: l’associazione globale che con l’arte rende speciale ogni momento di condivisione, scoprendo la meraviglia di sorridere e divertirsi stando insieme, il gruppo perfetto per qualsiasi evento.

Contatti

Sede: via Angelo Secchi,19 Corato (Ba)

Tel. 347 74 22 415

Tel. 389 10 77 277