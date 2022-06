Mercato valutario: i segnali forex sempre più diffusi nelle strategie di investimento

Anche se non gode della stessa ribalta mediatica che viene riservata ad altre tipologie di asset, il mercato valutario continua ad essere un punto di riferimento importante per tantissimi trader. Ogni giorno milioni e milioni di operatori di tutto il mondo, dal più piccolo investitore alla più importante istituzione finanziaria, scambiano volumi impressionanti in quello che rimane il mercato finanziario più grande del mondo.

Chi sceglie di investire nel forex sa bene che si muove all'interno di un contesto molto volatile ed altamente liquido. Per poterlo fare nel migliore dei modi deve sapere come usare a suo favore tutti gli strumenti che sono a sua disposizione: tra i più utilizzati ed apprezzati ci sono i segnali forex, che possono essere di varie tipologie, gratuiti o a pagamento. Scopriamo a cosa servono e cerchiamo di capire quali sono le migliori soluzioni disponibili oggi.

Cosa sono i segnali forex

I segnali di forex sono degli avvisi che il fornitore del servizio invia dopo aver analizzato la situazione sul mercato valutario ed aver individuato le opportunità di investimento più interessanti. Si tratta quindi di uno strumento che può dare un grosso aiuto al trader, dandogli la possibilità di effettuare le mosse giuste senza doversi occupare in prima persona di tutte le analisi tecniche.

Grazie ai segnali, l'investitore riceve gli input su quando aprire una posizione, su quando chiuderla ed in che modo impostare gli ordini. Ma bisogna precisare una cosa importantissima: per quanto questo servizio di alert possa tornare utile, non esiste al momento uno strumento che possa garantire una certezza di successo assoluta. Ovviamente ci sono soluzioni più o meno efficaci. A questo proposito, per capire quali siano segnali forex funzionanti può essere utile consultare la guida messa a disposizione da Investimentifinanziari.net, portale di riferimento nel settore che offre numerosi strumenti per aiutare gli utenti ad avvicinarsi in autonomia ai mercati finanziari.

Tipologie e caratteristiche del servizio

I segnali di forex non sono tutti uguali e possono essere suddivisi in diverse categorie. La prima distinzione che si può fare è quella relativa al loro costo: da una parte ci sono i segnali gratuiti (come quelli offerti dal broker eToro attraverso la funzionalità di Socal Trading) e dall'altra ci sono quelli a pagamento. Attenzione: non è detto che il servizio a pagamento sia sempre migliore di quello gratuito. Dipende sempre tutto dal fornitore del servizio stesso.

Un'altra distinzione permette di separare i segnali di forex manuali da quelli automatici. I segnali manuali si limitano a fornire dati, informazioni e suggerimenti: il trader deve quindi analizzare tutti questi input per poter trarre in autonomia le decisioni sulle operazioni da effettuare. I segnali forex automatici invece forniscono delle elaborazioni complete, che non hanno bisogno di essere interpretate e che quindi il trader può rendere immediatamente operative.

Come scegliere i migliori strumenti per investire nel mercato valutario

Per riuscire ad individuare i segnali forex più attendibili è necessario tenere in considerazione diversi aspetti. Il fattore più importante è rappresentato dall'affidabilità del soggetto che fornisce il servizio: meglio optare per broker o società che hanno già raggiunto una buona reputazione in questo campo. Si deve poi cercare di capire qual è il tasso di successo dei segnali: non bisogna farsi abbindolare da chi promette percentuali di successo vicine al 100%. I migliori segnali difficilmente riescono ad andare oltre al 60%.

Per prendere una decisione finale sarebbe opportuno anche dare un'occhiata a quelle che sono le opinioni degli utenti e soprattutto degli operatori esperti. Tra le soluzioni più apprezzate è possibile menzionare il servizio semiautomatico di eToro (Social e Copy Trading) e i software Expert Advisor per la piattaforma Meta Trader che possono essere integrati dagli utenti dei broker Capital.com e FP Markets. Tra le opzioni a pagamento più gettonate c'è il servizio esterno del Trading Central.