È stato un successo, il “Gelato Festival 2022”, l’evento di domenica scorsa organizzato da “Alexart-Le Gelaterie”: musica, palloncini e tanta animazione hanno colorato il pomeriggio dei coratini, trasformando la storica sede di Piazza Mentana in un luogo di pura allegria, all’insegna del divertimento e del gusto.

Protagonista indiscusso dell’evento è stato il gelato artigianale. Immersi nell’atmosfera festosa della domenica, tra sorrisi e intrattenimento, grandi e bambini hanno assaporato le molte varietà di gelato offerte dalla gelateria, ordinando ogni gusto possibile.

«Dopo due anni di covid, abbiamo voluto dare un forte segnale di ripresa, approfittando dell’arrivo dell’estate – spiega Alessandro Leo – Organizzare un evento in presenza che coinvolgesse bambini e famiglie, ci è sembrato il modo migliore per avviarci alla bella stagione, dandole il benvenuto nel nome del gelato artigianale. Lanciando il “Gelato Festival 2022”, abbiamo proposto giochi, intrattenimento, palloncini personalizzati e gadget di ogni tipo ai tanti bambini che ci hanno raggiunto in gelateria. Il loro entusiasmo è poi arrivato alle stelle quando è apparsa la mascotte di Topolino che ha trasformato l’evento in una vera e propria festa. Abbiamo voluto regalare attimi di felicità che dessero a tutti un buon motivo per godersi la piazza e il fatto di trascorrere serenamente una domenica pomeriggio in città»

La qualità del gelato e la cura nella sua preparazione con ingredienti genuini e naturali sono la cifra di “Alexart-Le Gelaterie” che sperimenta sempre nuovi sapori da proporre ai suoi clienti. La crema di latte all’olio extravergine d’oliva è una delle sue trovate più originali e apprezzate tanto da vincere il “Gelato World Tour Italian Challenge”. Anche in occasione del “Gelato Festival” non è mancato quel tocco creativo che contraddistingue l’attività. Special guest della serata è stato infatti il gelato “Frizzi” con caramelline frizzanti presenti al suo interno e di colore blu, realizzato con alga spirulina, su una base di cioccolato bianco: un’idea originale molto apprezzata da tutti.

Il successo dell’evento ha portato i titolari a replicare la stessa esperienza di festa anche nella nuova sede di Bisceglie sul Lungomare Nazario Sauro. L’appuntamento è previsto per domenica prossima 5 giugno sempre di pomeriggio. Un’occasione per tornare a godersi un po’ di aria pura e la l’impareggiabile gioia di stare insieme.

