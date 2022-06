Bonus Casa 50%? Da Expert Miani lo sconto è in fattura

È tempo di importanti cambiamenti e il graduale ritorno alla normalità incentiva le persone all’acquisto, complici gli incentivi statali che promuovono il consumo dopo la crisi imposta dal Covid. Da questa esigenza già dallo scorso anno lo Stato ha offerto, con il Bonus Casa 50%, un supporto determinante alle aziende italiane, dando loro la possibilità di mantenere la stabilità economica.

L’occasione è stata colta anche da Expert Miani, lo storico negozio di elettrodomestici che da oltre cento anni opera attivamente nel settore dell’elettronica di consumo. Maurizio Miani appartiene alla terza generazione di venditori che hanno fatto del punto vendita coratino una vera e propria eccellenza conosciuta in tutta la città e nelle altre limitrofe.

“Siamo affiliati con Expert – spiega Maurizio Miani – ma da sempre operiamo con iniziative imprenditoriali autonome, spesso originali per rendere i nostri clienti più che soddisfatti. Da quando è stato introdotto il Bonus Casa 50%, abbiamo promosso l’acquisto di climatizzatori di nuova generazione, garantendo lo sconto statale direttamente in fattura”.

Con l’arrivo della bella stagione, la novità è sui nostri climatizzatori di ultima generazione. Si tratta di condizionatori delle migliori marche presenti sul mercato: Mitsubishi, Daikin, Panasonic, Samsung, Bosch, Olimpia Splendid. Macchine eccezionali con molte funzioni tra cui la purificazione dell’aria.

Di solito la procedura per ottenere il bonus 50% prevede che il cittadino acquisti la macchina a prezzo pieno, dopodiché l’impianto viene certificato ed installato a norma di legge da personale qualificato e mediante bonifico bancario si procede al pagamento dell’intera somma in attesa che lo Stato rimborsi il 50% della spesa sostenuta mediante detrazione fiscale in 10 anni. Questo iter richiede tempo e pazienza specie quando ci si confronta con le lungaggini burocratiche richieste.

Da Expert Miani si ha invece il vantaggio di ricevere lo sconto del 50% direttamente in fattura semplicemente con la presentazione di alcuni documenti necessari per avviare la pratica. Così facendo, riusciamo a snellire enormemente la burocrazia a carico dei nostri clienti che godono del duplice vantaggio di avere lo sconto immediato in fattura, risparmiando tempo perché al disbrigo delle pratiche provvediamo noi.

L’installazione è effettuata da personale qualificato munito di patentino FGAS e il cliente gode della sicurezza di avere un impianto a norma con relativo certificato di conformità, coperto da tutte le garanzie offerte dall’azienda produttrice del climatizzatore.

Se si desidera far “cambiare aria” alla casa è bene affrettarsi e approfittare di questa opportunità.

Contatti

Sede: Sp 231 km 34.00 – Corato

Telefono: 080 898 7800 – 336 474 000

Mail: Maurizio.grecomiani@gmail.com