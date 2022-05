L’Istituto Comprensivo “S.M. Imbriani L. Piccarreta” riprende quest’anno, dopo la pausa dovuta al Covid, la tradizionale partecipazione al Progetto Pedibus promosso dalla Regione Puglia – Assessorato alla Mobilità Sostenibile – nell’ambito del Piano pluriennale per l’Educazione al Benessere e alla Salute.

Il Pedibus è un “autobus” che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo accompagnati da adulti. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Protagonisti del progetto intitolato “Carovane verdi 2022” sono stati gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria, plesso Fieramosca. Preparatorie alla manifestazione odierna sono state una lezione teorica e una pratica, tenute agli alunni dagli agenti della Polizia Locale Grazia Tandoi e Giovanna Russillo, per far sperimentare sul campo le conoscenze acquisite.

Nel quartiere in cui è ubicato il plesso scolastico sono state individuate cinque “fermate” identificate da un’aiuola fiorita che ciascuna classe ha allestito ed adottato. Qui, rispettando gli orari prefissati, gli alunni si sono radunati e, guidati dai docenti e dagli agenti della Polizia locale sono confluiti in Piazza Mentana. Ad attenderli il Sindaco, professor Corrado De Benedittis, l’assessora alla qualità urbana, architetto Antonella Varesano, il comandante della Polizia Locale, dott. Giuseppe Loiodice, il Dirigente scolastico, professoressa Grazia Maldera, il Dirigente amministrativo, dott. Cataldo Mangione

In un clima festoso e colorato le parole del Dirigente Scolastico e del Sindaco sono state di plauso all’iniziativa che si è conclusa con l’esecuzione di un canto da parte di tutti gli alunni. Il Dirigente ha ringraziato il Sindaco, l’assessora, La Polizia Locale per il supporto fornito e i docenti che hanno creduto e reso possibile l’iniziativa, auspicandone la prosecuzione negli anni a venire. L’augurio condiviso è che questa manifestazione possa gettare le basi per la costruzione di un percorso educativo strutturale, che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni che come ciclisti. Lasciata festosamente piazza Mentana la carovana verde Pedibus, costituita da circa un centinaio di bambine e bambini, si è diretta verso la scuola.

Lunedì 6 giugno si replica: al momento dell’uscita degli alunni da scuola, il Pedibus viaggerà in senso contrario, partendo da Viale Fieramosca e raggiungendo le diverse fermate.