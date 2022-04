Shopper personalizzate: un ottimo strumento di promozione

Grazie alle shopper personalizzate si ha la possibilità di pubblicizzare un evento o un’azienda in modo decisamente efficace. Vi si può ricorrere, per esempio, per proporre un omaggio alla clientela, che così potrà contare su un gadget prezioso per la vita quotidiana, all’insegna della massima versatilità e della sostenibilità. Le shopper bag possono essere utilizzare sia come borse casual che sfruttandone la funzionalità pratica, e quindi per trasportare la spesa o i libri. In ogni caso chi le usa finisce per diventare in maniera indiretta un veicolo pubblicitario, in modo che il brand che si desidera promuovere possa conquistare l’attenzione di un gran numero di persone. Inoltre, molti clienti potrebbero essere orgogliosi di impiegare delle shopper personalizzate, e ciò rappresenta senza dubbio una piacevole iniezione di fiducia.

Quando e perché scegliere StampaSi

Se si è alla ricerca di shopper personalizzate il consiglio è di rivolgersi a StampaSi, una realtà ormai consolidata nel settore che propone un gran numero di modelli di shopper: per ognuna di queste è possibile scegliere il colore, il materiale di composizione e le dimensioni, per poi caricare il file che si desidera stampare. La procedura da seguire per la personalizzazione è tanto rapida quanto semplice, e in più si può contare sul servizio di assistenza clienti proposto dallo staff.

I vantaggi offerti dalle shopper personalizzate

Nel novero dei numerosi gadget personalizzate a cui i marchi e le aziende possono fare riferimento per scopi promozionali, le shopper personalizzate sono decisamente richieste per numerose finalità. Per esempio, un’attività commerciale potrebbe decidere di regalare una shopper a ogni cliente, ma le stesse possono essere distribuite anche in occasione di congressi, di fiere o di eventi. Stiamo parlando, in effetti, di uno strumento di pubblicità a basso costo ma che, in ogni caso, garantisce i più alti standard di efficacia. Le borse riutilizzabili, purché vengano realizzate in maniera adeguata, sono un utile strumento per trasportare quel che si compra in un negozio o al supermercato, ma soprattutto si rivelano un veicolo pubblicitario con il quale è possibile sponsorizzare la brand identity.

Shopper personalizzate: caratteristiche e punti di forza

Da un punto di vista prettamente pratico, i clienti adoperano le shopper personalizzate quando hanno bisogno di trasportare quel che hanno appena comprato, magari in occasione di un evento o in un’attività commerciale. Tuttavia, se il design di una shopper bag viene apprezzato da chi la usa, è inevitabile che essa venga usata anche in altri contesti. Sono in molti, per altro, a cogliere le potenzialità delle shopper come prodotti che non hanno solo una funzionalità pratica, ma sono anche ecologici. Le shopper, infatti, si distinguono dalle classiche buste in plastica del tipo usa e getta perché possono essere riutilizzate tutte le volte che si desidera, e rispettano decisamente l’ambiente.

Quando usare le shopper

Sono numerose le azioni della vita di tutti i giorni per le quali ci può essere bisogno di una borsa personalizzata, visto che si sta parlando di un gadget utile e in grado di assicurare il massimo della comodità. Tutte le volte che qualcuno usa una shopper, e quindi la porta in giro, svolge in maniera indiretta la stessa azione compiuta da un cartellone pubblicitario mobile, il che contribuisce a catturare l’attenzione delle persone. E ciò è vero per shopper di qualunque tipo, siano essere delle buste in carta o delle borse realizzate in tessuto non tessuto o in cotone. Grazie alle shopper con logo si hanno a disposizione dei veri e propri gadget aziendali che favoriscono la diffusione di un marchio.

Come si personalizza una borsa

Per la personalizzazione delle shopper bag è sempre consigliabile fare in modo che la grafica venga realizzata da un professionista del settore, così da avere la certezza di usufruire di un design originale e con un impatto estetico gradevole. Le borse personalizzate possono essere usate non solo per trasportare la spesa, ma anche per avere sempre con sé quaderni e libri. Ci sono un sacco di ragioni per le quali le shopper sono amate dalle persone: una di queste riguarda il loro carattere ecologico, che si associa a doti di praticità e di comodità che è difficile rintracciare in altri prodotti.

Guida alla scelta delle shopper personalizzate

Ovviamente è molto importante trovare dei colori piacevoli e individuare un design attraente per fare in modo che le persone inizino a usare le shopper che si è interessati a distribuire. Il colore della stampa può essere selezionato a seconda della sfumatura: quel che conta è evitare di mettere a rischio la visibilità della grafica. Con i colori complementari non si sbaglia mai, ma si va sul sicuro anche optando per le shopper di colore neutro in cotone con manici colorati. In ogni caso, è sempre molto importante badare agli accostamenti con i colori del disegno e del logo.