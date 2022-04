Dopo restrizioni, coprifuoco e quarantene torna la voglia di vivere all’aperto, uscendo dalla routine imposta dalla pandemia per godersi momenti di svago all’insegna del divertimento.

Con questo spirito, per la festa del Primo Maggio, l’associazione culturale Mahope, in collaborazione con After Bistrot, lancia l’evento #iorestoacorato già alla sua terza edizione. Un momento aggregativo di autentica socialità che abbraccia in modo trasversale tutta la comunità, invitata domenica prossima in piazza Sedile a condividere un tempo di allegria, di musica e soprattutto di convivialità.

L’intento è di unire il divertimento sano che viene dallo stare insieme, alla valorizzazione della città di Corato che per l’occasione diventa spazio privilegiato di incontro e di unità cittadina per celebrare l’atteso ritorno alla normalità.

L’evento scandisce l’intera giornata del primo maggio in cinque step che coloreranno di vita piazza Sedile a partire dalle 11.00 con l’aperitivo in musica con un fantastico dj set. All’una segue il pranzo in piazzetta: liberamente e in modo del tutto autogestito è possibile prenotare il proprio spazio personale, anche portando tutto pronto da casa per trascorrere questo momento in compagnia. In alternativa si potrà usufruire dei servizi degli esercenti locali per pranzare insieme e godersi la festa. Un must dell’evento è il “silent party” delle 15.00, il primo raduno di musica in cuffia: ognuno potrà ascoltare della buona musica ad alto volume circondato dal silenzio della controra ma in compagnia di amici e conoscenti. A seguire da non perdere il concerto live dei Bambini di Vasco, previsto per le 18.00 e il gran finale con “Era già l’ora che volge il disio” l’ultimo step che conclude la giornata con l’incredibile dj set di “50 mila eventi”.

Festa, divertimento e aggregazione per tornare a vivere la città finalmente insieme all’insegna dell’allegria. Per il Primo Maggio #iorestoacorato.