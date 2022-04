Lo “Studio Antonio Arbore” srl broker di assicurazioni, da più di ventiquattro anni attivo nel settore assicurativo dalla sua sede coratina, compie oggi un ulteriore passo avanti, aprendo a Molfetta, in via Sant’Angelo, 45 una nuova base operativa che permetterà all’azienda di potenziare i servizi offerti, a beneficio di quanti richiedono specifiche tutele in fatto di assicurazione.

«Svolgiamo la nostra attività di assicuratori – spiega Antonio Arbore – perché ci piace sapere che i clienti possano vivere più sereni e protetti e vogliamo aiutarli in tutti i modi a vedere il futuro con ottimismo; questo è il nostro motto. Non a caso cerchiamo di intraprendere le azioni necessarie per essere riconosciuti come broker assicurativi, autorevoli, innovativi e affidabili. Aiutiamo titolari d’impresa, professionisti, capifamiglia a proteggere il loro patrimonio e a generare benessere. Siamo impegnati nella gestione delle polizze delle imprese edili, coltivando partnership importanti con gli intermediari assicurativi. Li aiutiamo infatti a raggiungere la libertà personale e finanziaria attraverso una strategia volta alla creazione di nuovi modelli di business in modo semplice, rapido e sicuro.

Inoltre, operiamo attivamente nell’ambito delle polizze donazioni. Chiunque sia alle prese con una donazione immobiliare vede nello Studio Antonio Arbore srl un riferimento essenziale per proteggere la commercializzazione dei beni immobili oggetto di donazione, agevolando la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative.

Per il futuro abbiamo grandi progetti e l’allargamento dei nostri orizzonti parte proprio dalla nuova sede di Molfetta. Per questo siamo determinati a creare un nuovo approccio professionale da dedicare alla clientela e alla rete dei collaboratori, offrendo loro un servizio sempre più al passo con i tempi anche grazie all’utilizzo della nostra moderna piattaforma digitale. Inoltre, siamo specializzati nel ramo cauzioni e quanti si affidano a noi sanno di poter contare sul nostro personale qualificato e su un approccio smart alla gestione dei rischi. Nel corso dei molti anni di attività abbiamo accresciuto le competenze, specializzandoci nei settori assicurativi di nicchia per salvaguardare le specifiche necessità di coloro che nel tempo ci hanno accordato la loro fiducia, vedendo in noi un vero e proprio riferimento in fatto di assicurazioni.

Seneca diceva “nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare” ecco perché cerchiamo di definire al meglio i nostri obiettivi, lasciandoci guidare sempre dall’entusiasmo e dalla voglia di soddisfare al meglio le esigenze particolari dei nostri clienti».

Contatti

Sito: antonioarborebroker.it

Mail: info@antonioarborebroker.it

Sede: Corato, via Vitt. E. Orlando 30

Telefono: +39 080 24 63 577

Sede: Molfetta, via Sant’Angelo 45

Telefono: +39 080 91 41 403