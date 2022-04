Il Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” accreditato al programma Erasmus+ 2021-2027

È stata approvata la candidatura del Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” al programma di accreditamento Erasmus+ KA120 (settore scuola) 2021-2027 nell’ambito dell’Azione chiave 1- Mobilità individuale ai fini di apprendimento. Con il Piano Erasmus+, redatto dalle professoresse Rosanna Pellegrini e Annamaria Ursi, il Liceo Tedone è fra i soli due istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell’intera provincia di Bari ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. L’accreditamento, valido dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2027, consente al Liceo Tedone di accedere a un percorso semplificato per la richiesta dei finanziamenti dell’Azione Chiave 1, presentando solo la domanda di budget per le mobilità transnazionali a favore delle studentesse e degli studenti e di tutto il personale della scuola, docente e non docente.

Il programma Erasmus+ 2021-2027 pone un forte accento sulla sostenibilità, sull'inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica, tutti ambiti che appartengono alla mission del Liceo Tedone. La strategia di sviluppo europeo del Tedone sostiene, infatti, le priorità stabilite dalla Commissione europea e lo fa con una visione a lungo termine che, partendo da misure di formazione e sensibilizzazione, indica per le mobilità corsi metodologici, di lingua e di sviluppo professionale in aree come l'educazione alla sostenibilità ambientale; la formazione di una cittadinanza responsabile, attiva e solidale; l’interculturalità e la cultura del servizio per imparare a imparare e a crescere in contesti multiculturali inclusivi; l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita.

«Per il Liceo Tedone - spiegano dal Liceo - si tratta di un importante riconoscimento della professionalità dei docenti, della qualità dei percorsi realizzati con gli studenti a livello internazionale e della lungimirante strategia di internazionalizzazione della dirigente scolastica, professoressa Domenica Loiudice. L’accreditamento è anche indicazione della lunga strada da percorrere nei prossimi sei anni nell’ottica di un progressivo miglioramento delle competenze di cittadinanza “glocal”, attuando i passi necessari per implementare il Piano Erasmus+ con una visione globale capace di impattare a lungo termine il territorio locale».

«Il progetto Erasmus - ha commentato entusiasta la dirigente scolastica - coniuga alla perfezione le due priorità formative del nostro Liceo: la valorizzazione del curricolo scientifico e l’internazionalizzazione dei percorsi didattici, senza tralasciare l’inclusione, la sostenibilità e la cittadinanza attiva, condizioni essenziali per accedere ai saperi globalizzati e fare del Liceo Tedone un autentico laboratorio di ricerca ed esperienza creativa, in cui si formano uomini che, attraverso la consapevolezza del passato, si proiettano nel futuro, affinando il pensiero critico, l’attitudine alla ricerca e al problem-solving e divenendo cittadini critici, attivi e responsabili».