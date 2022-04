Italo Comfort, il viaggio in treno all’insegna della comodità

Gli ambienti Italo Comfort rappresentano la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano organizzare un viaggio di lavoro usufruendo del massimo della comodità e cogliendo anche l’occasione di ridurre il costo della trasferta. Viaggiare rilassati è molto importante in vista di un incontro di lavoro, perché permette di non sprecare energie e dà la certezza di beneficiare di prestazioni al top. Con l’ambiente Comfort di Italo si è certi di poter viaggiare in condizioni ottimali: ecco perché vale la pena di scoprirlo da vicino.

Di che cosa si tratta

Italo Comfort offre carrozze ideali per coloro che hanno bisogno di comodità e, al tempo stesso, di convenienza. Si tratta di un ambiente di viaggio che associa gli alti standard di qualità tipici di Italo Prima Classe e la convenienza che caratterizza Italo Smart. Tutti i professionisti e i consulenti che per lavoro devono viaggiare fuori città o comunque hanno impegni sparsi in giro per l’Italia trovano, negli ambienti Comfort, la migliore comodità possibile, con in più la convenienza che occorre per risparmiare sulle trasferte. In un ambiente Comfort è davvero gradevole lavorare ai propri documenti, perché tutto è studiato per far stare bene: le poltrone Frau in pelle, per esempio, che sono uno dei punti di forza del design, ma anche i grandi spazi a disposizione per ogni viaggiatore. Come dire: nessun dettaglio viene lasciato al caso, ma tutto è studiato per assicurare il meglio in termini di ergonomia.

Come risparmiare viaggiando su Italo

Per di più grazie agli sconti Italo è possibile risparmiare godendo di tutto questo comfort. Dove si trovano e come si ottengono tali sconti? Semplice: è sufficiente andare sul sito Scontiebuoni.it, che mette a disposizione in maniera gratuita una vasta gamma di codici sconto che è possibile utilizzare per i propri acquisti online.

La sostituzione del biglietto

Se si decide di utilizzare Italo Comfort, la procedura di sostituzione del biglietto è tanto rapida quanto facile, specialmente per coloro che decidono di servirsi della tariffa Italo Flex che offre cambi illimitati e sempre gratis fino a 3 minuti prima dell’orario previsto per la partenza. La tariffa Economy, invece, permette di modificare sia il nome che l’ora e la data con una semplice integrazione: per chi compra un biglietto Low Cost il prezzo da pagare è di appena 1 euro.

I servizi disponibili su Italo Comfort

Intrattenimento gratis e wifi: anche questi sono due fiori all’occhiello di Italo Comfort. Si tratta di opzioni di cui è bene usufruire sia per ragioni di svago che per motivi professionali. In effetti a bordo del treno si è sempre e comunque connessi (se si desidera esserlo, sia chiaro), per gestire il proprio lavoro in maniera produttiva o anche solo per rilassarsi. Che si tratti di concludere un file fondamentale in vista di un meeting o semplicemente di guardare dei video sul proprio smartphone, si può fare tutto senza consumare i dati disponibili sul proprio device mobile.

I distributori automatici

Non ci si può dimenticare di citare i distributori automatici, che sono collocati nella carrozza 3 e nella carrozza 4 per i treni AGV; nei treni Italo EVO, invece, si trovano nella carrozza 3 e nella carrozza 6. E non è tutto, perché nelle carrozze abilitate ci sono pratici locker grazie a cui è possibile riporre i bagagli in totale sicurezza. Gli snack e le bevande, con Italo Comfort, sono sempre disponibili, e anche questo è un modo attraverso il quale i treni Italo fanno sentire a proprio agio chi viaggia. Come detto, la connessione internet gratuita degli ambienti comfort consente di accedere al wifi, e per farlo è sufficiente servirsi delle credenziali personali o del codice biglietto. Ma non è ancora tutto, perché il Portale Italo Live permette di scoprire una ricca e vasta offerta di intrattenimento che comprende i libri digitali e i quotidiani, ma anche le notizie in tempo reale e la musica, senza dimenticare le lezioni di inglese, le serie web e i film.

La gestione dei costi di trasferta

Come si sarà capito, l’ambiente Comfort rappresenta il miglior compromesso possibile fra costo e comodità, ed è consigliato fra l’altro ai passeggeri business che ricercano praticità e autonomia di spostamento. L’opzione Salotto Club Executive è una soluzione ancora più interessante, e volendo è possibile scegliere la Carta Italo American Express.