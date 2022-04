Cinque vantaggi della cottura con la pentola a pressione: ecco perché utilizzarla

Tutti i cibi necessitano di cotture adeguate affinché rimangano intatte le loro proprietà e siano salutari per il nostro corpo.

Tuttavia, spesso e volentieri le cotture classificate come tra le più salubri danno un sapore alle nostre pietanze che gradiamo particolarmente.

Esiste un metodo per cuocere i propri cibi senza alterare le loro proprietà facendo in modo che escano con una cottura perfetta e che rispecchi anche i nostri gusti?

Cinque vantaggi della cottura a pressione

Cuocere a pressione i propri cibi può essere una fonte di notevoli vantaggi. Senza dubbio, il primo aspetto che è solito risaltare è proprio la possibilità di fare dei cibi che rispettino il nostro corpo attraverso una cottura che mantenga inalterate tutte le proprietà benefiche. Infatti, spesso e volentieri sono le stesse cotture a rendere ciò che mangiamo meno salubre per noi, privando anche ad esempio le verdure di ogni vitamina.

Del resto, la cottura a pressione richiede anche l'acquisto di una pentola adeguata al caso. Grazie a questo recipiente potrai sperimentare la cottura a pressione e i suoi 5 vantaggi:

risparmio sui tempi di cottura

riduzione dell'energia impiegata per le cotture dei cibi

risparmio energetico in bolletta

mantenimento di tutte le proprietà degli alimenti

cibi più salutari per il nostro corpo

Vediamoli tutti in dettaglio!

Vantaggio n°1: risparmia i tempi di cottura

I tempi di cottura sono solitamente molto lunghi per cuocere la maggior parte delle pietanze, si pensi anche solo alla carne.

Esiste un metodo per cuocere più in fretta i propri cibi? Una pentola che proceda con cottura a pressione senza dubbio può fare al caso tuo se proprio sei stufo di dover attendere tutto quel tempo.

Sfruttando infatti i meccanismi del vapore e della pressione, questa cottura rivoluzionaria riuscirà a far essere pronte da impiattare le tue pietanze con la metà del tempo che le solite altre padelle impiegano.

Vantaggio n°2: riduzione dell'energia impiegata per le cotture dei cibi

Una conseguenza diretta al primo vantaggio che ti abbiamo esposte è ovviamente il risparmio di energia.

Impiegare un minor tempo necessario per far cuocere i cibi va da sé che si traduca direttamente in una riduzione anche dell'energia utilizzata. Non importa che tu abbia un piano ad induzione o un classico piano cottura a gas: in entrambe i casi potrai sperimentare economia della materia prima adottata.

Imparare nuove tipologie di cottura che ci consentano di ridurre progressivamente l'impiego di materie prime significa anche tenere conto dell'ambiente e limitare il proprio impatto: una questione alquanto importante al giorno d'oggi.

Vantaggio n°3: risparmio energetico in bolletta

Riducendo la quantità di materia prima utilizzata per la cottura dei cibi, si avrà la possibilità anche di incidere sulle bollette che arrivano puntuali a fine mese.

Potresti scoprire una piacevole sorpresa quando vedrai la tua dopo anche solo un mese di utilizzo di una pentola che favorisca una cottura a pressione: giorno dopo giorno risparmierai e il risultato sarà direttamente nell'importo da pagare!

In molti tuttavia pensano che una pentola di questo genere richieda un consistente investimento da fare.

Vantaggio n°4: mantenimento di tutte le proprietà degli alimenti

Uno dei principali vantaggi di cuocere a pressione è quello di riuscire a mantenere tutte le proprietà benefiche dei cibi.

Fritti e cotture classiche in acqua, invece, non fanno altro che portare via alle pietanze tutte quelle vitamine di cui sono provviste.

Al contrario, la pentola a pressione riuscirà a regalare un cibo sano e ricco di gusto, mantenendone inalterati i sapori.

Vantaggio n°5: cibi più salutari

Hai mai pensato di riuscire a mangiare senza sensi di colpa? Con una cottura a pressione è possibile! Infatti, non soltanto questa contribuirà a mantenere tutte le proprietà dei singoli cibi, ma riuscirà anche a regalarti delle pietanze salutari e prive di grassi. Non a caso viene molto impiegata durante le diete ed consigliata da tutti i nutrizionisti!

Insomma, i vantaggi della cottura a pressione sono molti e se anche tu non vuoi rinunciare a cibi salutari e buoni al gusto allo stesso tempo, allora, ti suggeriamo di provarla immediatamente!