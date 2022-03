Si preannuncia una serata di risate a dir poco gustose al Mama Ristolounge per la cena con spettacolo di venerdì 1° aprile. Special guest Umberto Sardella, l’immancabile compagno di avventure di Uccio De Santis nella sitcom televisiva Mudù.

Non a caso nel giorno dedicato agli scherzi e al divertimento, il Mama Ristolounge propone una magnifica cena-evento in cui piatti prelibati di terra e di mare uniti all’esilarante verve di quest’ospite speciale coloreranno l’atmosfera del locale coratino di corso Garibaldi. Sulla pagina Facebook del Mama Ristolounge il menù e tutti i dettagli della serata.

Il Mama Ristolounge è il nuovo punto di riferimento per la ristorazione coratina. Che si tratti di una veloce pausa pranzo o di una cena galante la passione per la buona cucina e per l’etichetta d’autore di Maddalena e Maurizio, titolari dell’attività, si è tradotta in un vero e proprio slancio imprenditoriale che punta ad offrire a tutti il miglior servizio di ristorazione della città. Piatti tradizionali rivisitati, aperitivi succulenti, cocktail deliziosi e vini pregiati, accuratamente selezionati dalla cantina privata del ristorante, fanno del Mama Ristolounge una tappa imperdibile per gli amanti del buon cibo e della buona tavola. Stile ricercato e al tempo stesso informale rendono l’atmosfera della location il luogo ideale per godersi una bella serata, da soli o in compagnia, all’insegna del relax e del divertimento.

Un ristolounge in pieno centro è anche l’occasione perfetta per celebrare banchetti e cerimonie private: battesimi, comunioni, cresime, feste di compleanno e tanti altri momenti speciali da vivere e condividere insieme ai propri invitati. Tutti eventi che il Mama Ristolounge si presta bene ad accogliere nelle sue sale per dare quel tocco di intima eleganza ad ogni ricorrenza.

Un video e una gallery per non perdere l’appuntamento di venerdì 1° aprile al Mama Ristolounge con l’invito rivolto da Umberto Sardella in persona a tutti: «A te che sei di Corato e dintorni, 1° aprile ore 21.00 vieni al Mama, c’è uno spettacolo, ci sarò io e non è un pesce d’aprile». Per partecipare alla serata basta basta chiamare il numero 338 24 10 674 e prenotare un tavolo. Ci sarà da divertirsi.

Contatti

Tel +39 338 24 10 674

Mail info@mamaristolounge.it

Sede: Corso Garibaldi, 98 - Corato (Ba)

Sito web: mamaristolounge.it