Ricerche di mercato: ecco come le aziende possono studiare il proprio settore

Per un’azienda è fondamentale conoscere il proprio mercato, attraverso un monitoraggio costante del settore di riferimento. Si tratta di un’attività essenziale per qualsiasi business, dalle startup alle imprese più mature. In questo modo si possono pianificare strategie aziendali di successo in modo consapevole, per ottimizzare gli investimenti nella crescita del business e creare piani di marketing realmente efficaci.

Tuttavia, lo studio del mercato è un’attività complessa al giorno d’oggi. Se in passato bastavano sondaggi e interviste a campione da integrare con qualche dato interno, nel contesto attuale è indispensabile ricorrere ai big data online. Soltanto attraverso i dati digitali è possibile avere una base di informazioni adeguata, da utilizzare per realizzare analisi di mercato in grado di fornire indicazioni precise e subito applicabili.

Come funzionano le moderne indagini di mercato e quali vantaggi offrono

Per studiare il mercato di riferimento con ricerche di mercato che offrano dei risultati concreti è necessario rivolgersi a professionisti della marketing intelligence come Central Marketing Intelligence, per usufruire dei vantaggi che soltanto le analisi di mercato basate sui big data possono fornire.

L’agenzia propone Market X-Ray, un metodo di analisi innovativo con il quale è in grado di utilizzare l’enorme potenziale dei dati online per studiare in maniera avanzata e accurata il proprio mercato d’interesse, i concorrenti, i clienti in target e la reale percezione del brand.

Attraverso questo tipo di indagini di mercato è possibile definire ad esempio il profilo del pubblico target del business, scoprire le esigenze dei clienti potenziali e capirne i reali interessi, per sapere ciò di cui hanno bisogno e il modo migliore per presentare sul mercato le proprie soluzioni. Allo stesso tempo, si possono individuare tutti i concorrenti della propria azienda, non soffermandosi solo su qualche brand più blasonato, per non farsi cogliere impreparati ed essere coscienti di tutti i competitors presenti, comprese le loro strategie, gli errori e i successi conseguiti.

Con le analisi di mercato basate sui dati online è possibile anche scoprire i trend del settore, anticipare le nuove tendenze e individuare le migliori opportunità per la crescita del business. Inoltre, si possono misurare le dimensioni esatte del mercato di riferimento, calcolarne il livello di crescita e la reale convenienza per la propria azienda di investire nel settore. È anche possibile comprendere quali prodotti e servizi sviluppare, per lanciare sul mercato soluzioni di successo minimizzando gli errori e massimizzando gli investimenti.

Quali sono i risultati concreti delle moderne ricerche di mercato?

Non è raro che i big data online vengano indicati come la soluzione ad ogni problema aziendale, spesso senza una vera comprensione del valore dei dati digitali per il business, oppure senza sapere come sfruttare in modo efficace le opportunità legate allo studio del mercato tramite i big data. Al contrario le applicazioni delle soluzioni di marketing intelligence sono pratiche e concrete, con vantaggi tangibili e misurabili per le aziende che scelgono di avvalersi delle moderne analisi di mercato.

Ad esempio, è possibile studiare un mercato nel quale si vuole espandere il business, scoprendo quali sono gli interessi dei clienti target e l’approccio giusto da adottare, oltre a individuare il leader di mercato e il grado di frammentazione del settore per stabilire le azioni da realizzare per emergere. Allo stesso, le aziende già affermate possono monitorare il livello di penetrazione del proprio brand nel mercato, ricevendo report periodici sulla percezione del marchio per ottimizzare le operazioni di marketing e branding.

Un’analisi di mercato permette anche di prendere decisioni giuste di business, tramite informazioni azionabili che possono essere utilizzate per ridurre gli errori e compiere le scelte migliori per il successo della propria impresa. Inoltre, grazie agli insight applicabili si possono effettuare anche interventi specifici, come ottimizzare un sito web op uno shop online, rendere più efficienti le campagne pubblicitarie o migliorare la comunicazione online con i clienti e gli utenti.

Un vantaggio competitivo sorprendente è la possibilità di acquisire indicazioni inaspettate, infatti durante la ricerca di mercato possono emergere delle informazioni non attese, ad esempio mostrando nuove opportunità non ancora considerate, oppure rilevare rischi potenziali prima che possano creare un danno al business. Con le analisi di mercato è possibile trovare le risposte alle proprie domande, ma anche scoprire le soluzioni alle domande che manager e decisori aziendali non si sono ancora posti.