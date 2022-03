Sondaggio Doxa: gli italiani preferiscono Fiore di Puglia

Fiore di Puglia si conferma azienda leader nella preparazione di taralli pugliesi e prodotti da forno, non solo per merito di una storia di famiglia che attraversa ben quattro generazioni ma anche per la sua capacità di alzare il livello della sua offerta, puntando sull’eccellenza delle materie prime e sull’innovazione delle tecniche produttive.

Riconosciuta nei più prestigiosi consessi del settore alimentare, Fiore di Puglia vanta numerosi premi come quelli assegnati nei “Brands Awards”, da “Industria Felix” e al “Cibus Forum” di Parma. Attestati di valore che esprimono la forza di un’azienda coratina impegnata ogni giorno ad offrire prodotti di qualità.

Non solo taralli: snack salati di ogni genere, grissini, bruschette e tante altre bontà preparate unendo all’antica tradizione pugliese le moderne tecniche di realizzazione con una variegata linea di prodotti capace di accontentare tutti: da quella tradizionale alla linea biologica, dai “così sani” (taralli light con farina di lenticchie o classici) ai prodotti senza glutine.

Ricette genuine e fantasiose contribuiscono al successo di Fiore di Puglia che anche quest’anno viene premiata dal sondaggio Bva Doxa realizzato in collaborazione con la rivista Food che ha sottoposto agli intervistati la domanda “c’è una marca preferita di sostitutivi del pane?”. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Fiore di Puglia è tra le favorite dei consumatori, guadagnando i primi posti della classifica a pari merito con aziende di tutto rispetto come Riso Scotti e Dr. Scharp e al di sopra di San Carlo e Morato.

«Una enorme soddisfazione – spiegano i titolari – che conferma il grande lavoro di qualità premiato dai nostri consumatori finali. Per questo rivolgiamo i nostri ringraziamenti a tutti coloro che da anni ci preferiscono e in particolare, a tutti i nostri dipendenti e collaboratori che ogni giorno con la propria dedizione e abnegazione, hanno permesso questo risultato. Grazie a tutti».

Contatti

Sede: Via Boccotero, 16 – 70033 Corato (BA)

Telefono: +39 080 898 2530

Sito: fioredipuglia.com