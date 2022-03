Chirurgia ricostruttiva ed estetica, lifting, skin resurfacing, sono ormai procedure mediche che possono svolgersi in tempi relativamente brevi e in anestesia locale a patto di avere a disposizione un team di esperti che garantisca la massima competenza e la professionalità necessaria a operare in assoluta sicurezza. È il caso di “Terapeutica” di Ruvo di Puglia diretto dal dottor Montaruli: un poliambulatorio moderno che annovera i migliori esperti del settore medico chirurgico del territorio. Una struttura poliedrica che offre ai pazienti una molteplicità di servizi di alto livello a tutela dei pazienti che vi si affidano. Finalmente non è più necessario percorrere grandi distanze per ricevere specifici servizi di assistenza medica da specialisti del settore medico quali chirurghi, ortopedici, pediatri, nutrizionisti.

«Abbiamo percepito da subito il bisogno di avere delle figure di alto profilo – spiega il dottor Montaruli – per rispondere alle esigenze mediche del territorio, affidandoci ai migliori specialisti di alcuni ambiti particolari. È il caso di Gabriella Tarantini – biologa nutrizionista, Lorenzo De Candia – ortopedico e fisiatra e Domenica di Terlizzi – pediatra».

Il valore aggiunto di “Terapeutica” è dato quindi, dalla qualità dell’equipe medica: medici di primordine con esperienze anche internazionali, tecniche all’avanguardia e talento naturale per la professione. Come nel caso del dottor Domenico Meo, chirurgo plastico ed estetico che ha lavorato nei migliori centri di chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva a livello mondiale. Costantemente aggiornato sulle novità di chirurgia plastica, il dottor Meo svolge la sua attività in “Terapeutica” conciliandola con il ruolo di dirigente medico ospedaliero e le numerose trasferte in America, dove ha trascorso molti anni della sua carriera a stretto contatto con luminari del settore e chirurghi di alto profilo. Lifting, blefaroplastica, mastoplastica, rinoplastica, sono solo alcune delle specializzazioni del dottor Meo.

La cura della propria salute passa indiscutibilmente dalla ricerca di quella serenità che gli interventi svolti in “Terapeutica” sanno dare: un modo per trovare il proprio personale benessere psicofisico al di là di un ideale di bellezza, oltre gli stereotipi consolidati e verso una reale consapevolezza del proprio corpo e di ciò che lo aiuta a vivere bene.

Contatti

Sede: Via Valle Noè n. 57, 70037, Ruvo Di Puglia, Bari

Tel 080 384 9160

Tel 392 042 69 59

Email: terapeuticaruvo@gmail.com