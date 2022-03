La Parafarmacia Ventura di via Don Minzoni è sempre più vicina ai coratini. Ad un anno dalla sua apertura l’azienda amplia oggi la gamma di prodotti e servizi offerti per soddisfare al meglio le esigenze della sua clientela.

A partire dalla varietà della sua offerta, la parafarmacia Ventura è punto di riferimento per tante persone che cercano soluzioni ideali per il benessere personale e la propria salute. Lo conferma il vasto assortimento di prodotti messo a disposizione di tutti: integratori alimentari a prezzi convenienti, cosmetici e prodotti per il make-up, per l'igiene e per il proprio benessere, articoli dedicati alle neomamme e alla prima infanzia, prodotti veterinari, alimenti biologici, con una particolare attenzione alla fitoterapia e ai rimedi naturali.

In parafarmacia è sempre presente a disposizione dei clienti un farmacista preparato e competente, pronto ad offrire consigli utili per il benessere di ogni persona.

Al di là della vendita, l’obbiettivo principale della parafarmacia Ventura è soprattutto quello di garantire a tutti un servizio basato su una buona relazione con il cliente, ascoltando le sue richieste e aiutandolo attivamente a soddisfare tutte le sue necessità di salute.

Contatti

Sede: Via Don Minzoni 121 - Corato

Telefono: 080 872 7423