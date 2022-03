Charm Hair School: successo alla Milano Fashion Week!

L'accademia Charm Hair School continua a strabiliare il pubblico delle grandi occasioni ed ogni volta è chiamata al lavoro per meriti professionali dimostrati e riconosciuti dai più grandi king maker della moda italiana ed internazionale. Il Presidente dell'istituto di alta formazione per Acconciatori unisex Raffaele Caterina, nominato anche Presidente italiano dell'organizzazione mondiale "Global Fashion Progress" continua incessantemente ad incassare fiducia e conoscenze che abbinate alle qualità tecniche dei propri docenti, diventano terreno fertile per la crescita di ogni addetto del settore e di chi frequenta l'accademia.

«Ho ricevuto una telefonata dal responsabile Puglia della "Milano Fashion Week 2022" Nico Bruno (grande esperto del settore), il quale mi ha chiesto se potessi portare qualcuno ed io ho accettato mandando in supporto il direttore tecnico Charm HS e campione del mondo Maurizio Caterina di Corato. E' stato straordinario tutto, dai fashion designer ai vari make up effettuati, dal parrucco alle tante modelle internazionali. Il merito principale di tutto ciò è attribuito all'agenzia di moda milanese "Elihair Agency" di Gianni Graziano che negli appuntamenti si circonda di professionisti importanti del settore. Le qualità riscontrate ci permetteranno non solo di essere presenti a Parigi, New York, Dubai, Milano e tante altre locations suggestive della moda nel mondo, ma ci è stata data l'opportunità di portare tanti altri hairstylists e make up artists che ne vogliano fare parte. Come? Interagendo e formandosi sul pret a porter in accademia, perchè è importante arrivare lì preparati sul da farsi -sostiene il Presidente R.C.».

«Un grande backstage dedicato alla moda e soprattutto svolto nella sua capitale che è Milano, dove in una settimana, si sono susseguite ben venticinque sfilate al giorno nelle locations più belle di questa città – affermano Maurizio Caterina e Nico Bruno. Il lavoro del team Puglia è stato apprezzatissimo e ricco di successi. Il nostro obiettivo è quello di portare più addetti pugliesi del settore a partecipare in queste mete ambiziose che danno lustro e conoscenze, utili alla nostra crescita, soprattutto quella dei nostri saloni di bellezza».

Spazio e crescita sono alla base dell'accademia Charm Hair School che a breve presenterà un progetto internazionale, abbinando un programma nazionale. La prossima tappa sarà Durazzo (Albania) presso il Resort & SPA Grand Blu Fafa nelle giornate del 29 e 30 maggio 2022. Chiunque fosse interessato a questi progetti moda, può contattare l'accademia Charm Hair School al numero 3939755539 sita a Corato, in Via Lago Baione 34/I.

Complimenti a tutto lo staff Puglia per aver conseguito un successo così importante.