Riscoprire il piacere della festa, vivere momenti indimenticabili in una location che coniuga bellezza storica e modernità, divertendosi e godendo della semplice gioia di stare insieme. Questo e anche di più è “Appia Antica Restaurant & Garden”, la sala banchetti a due passi da Corato, fondata il 1° gennaio 2020 da Vincenzo Marchetti e Adriana Torelli. Due anni fa, i due giovani imprenditori decidono infatti di portare nella loro città d’origine la lunga esperienza maturata negli anni di lavoro in giro per il mondo.

Oggi riprendono la stagione dei grandi eventi in sala e si raccontano in un video coinvolgente dove scoprire tutti i dettagli di “Appia Antica Restaurant & Garden”: le ricercate ambientazioni per banchetti, feste e meeting, le cerimonie esclusive e l’accurato servizio di sala con allestimenti in giardino.

«Quando ci siamo chiesti dove poter realizzare il sogno di avere una nostra sala ristorante - spiegano i titolari - abbiamo pensato che non ci fosse location migliore dell’Appia Antica, molto conosciuta a Corato e punto di riferimento di eventi e di importanti momenti di aggregazione per tanti coratini. Crediamo fortemente nelle potenzialità della nostra città e per questo abbiamo deciso di rilevare una location storica come l’Appia Antica, ristrutturandola completamente e rendendola una moderna sala banchetti, accogliente e confortevole, adatta ad ogni evento. Inoltre, abbiamo il vantaggio di essere a due passi da Corato: i nostri ospiti non hanno la necessità di percorrere grandi distanze per celebrare feste di compleanno, banchetti, e ogni altro genere di ricorrenza o momento speciale. Avendo a disposizione solo 150 coperti, possiamo dedicare loro tutte le attenzioni che meritano, offrendo un’ambientazione caratteristica in un’intima cornice in cui a fare la differenza è la nostra cura per i dettagli. La struttura è infatti organizzata in tre location diverse per offrire il massimo confort e l’atmosfera ideale ad ogni momento.

La “sala banchetti” è un’area completamente ristrutturata, con un giardino a parete per un’ambientazione a dir poco unica. Anniversari, compleanni, comunioni, incontri speciali, meeting e ogni altro tipo di festeggiamento è sempre ben riuscito quando il luogo offre il confort e la giusta atmosfera.

Il “garden” è l’ideale per una pausa pranzo, un aperitivo, un compleanno cool. Si tratta del nostro bellissimo giardino arredato con gusto e curato in ogni aspetto: oltre 1500 metri quadri di verde, dove anche i più piccoli sono liberi di divertirsi e stare insieme.

Il “restaurant” è la terza declinazione di “Appia Antica Restaurant & Garden”: la scenografica sala ristorante aperta ogni giorno, sia a pranzo che a cena, per degustare il menù raffinato e gli ottimi piatti del giorno con ingredienti genuini, rigorosamente a kilometro zero.

Deliziati dalle prelibatezze dello chef Claudio Ferrante, i nostri ospiti possono davvero rilassarsi e sentirsi sempre a proprio agio. Il ricercato menù “à la carte” e le squisite pietanze, l’atmosfera raffinata e il giardino che circonda la struttura, rendono “Appia Antica Restaurant & Garden” un luogo da sogno che è bello scoprire anche solo per il semplice piacere di poter tornare. È con questo spirito che, dopo due anni di grandi successi, siamo davvero felici di ripartire con i tanti eventi previsti per le prossime stagioni».

Contatti

Appia Antica Restaurant & Garden

Via Nunzio Natale Mangione 4 int 2 - Corato

Tel 080 332 7680