La voglia di fare festa per il piacere di incontrarsi e condividere insieme un evento speciale, una ricorrenza, un compleanno è una buona abitudine amata da grandi e piccini. Proprio a loro sono dedicati spazi coloratissimi in cui giocare e scatenarsi liberamente in assoluta sicurezza.

Con questo intento nasce anni fa “Divertilandia”, luogo dedicato a feste di compleanno, merende di gruppo, laboratori creativi e tanto altro. L’attività – recentemente trasferitasi nella nuova sede di via Belvedere 7 dopo anni di servizio – offre tante occasioni in cui i bambini possono dare libero sfogo alla loro voglia di divertimento tra giochi gonfiabili, intrattenimento, balli e spensieratezza.

L’affitto della nuova sede di Corato offre la possibilità di riservare il locale a feste esclusive con personaggi a tema, dedicando ai più piccoli tutte le attenzioni di cui hanno bisogno. Il personale da sempre esperto nell’organizzazione di party e feste per bambini è attento alle esigenze di tutti, garantendo il massimo divertimento nella totale sicurezza.

Con l’arrivo del carnevale si sono moltiplicate le richieste di spazi ad hoc con giostre, animazione, musica e danze per bambini. Per questo “Divertilandia” ha deciso di mettere a disposizione gli spazi della nuova sede per piccoli veglioni di carnevale dedicati a singole classi scolastiche: basta contattare il numero 340.772.0878 anche tramite WhatsApp per concordare insieme agli organizzatori la data del veglione di classe, al resto ci pensa “Divertilandia”. Inoltre, i prossimi 22 febbraio e 22 marzo saranno disponibili su prenotazione allo stesso numero di cellulare degli ingressi gratuiti in struttura fino a un massimo di dodici bambini nel rispetto della normativa anti-Covid usufruendo così di tutti i servizi “Divertilandia” compreso quello di ludoteca-baby parking.

Allegria, giochi e risate assicurate per godersi una mega-festa in compagnia di parenti e amici all’insegna del divertimento e per il semplice piacere di stare insieme.

Contatti

Sede: Via Belvedere 7, Corato

Telefono: 340 772 0878