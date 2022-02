Lo studio odontoiatrico “DentaLife” nasce dall’incontro di due giovani professionisti, il dottor Aurelio D’alonzo e l’odontotecnico Maurizio Lobascio. Dopo aver collaborato insieme, diversi anni, in una struttura di eccellenza, hanno deciso di mettere a disposizione della città di Corato l’esperienza maturata nel tempo. Per fare questo hanno attrezzato lo studio con le migliori tecnologie a disposizione, dalla tac 3d Cone Beam, allo scanner digitale intra-orale, dal Prophylaxis Master dell’Ems fino alla stampante 3d.

Tutte tecnologie all’avanguardia grazie alle quali è possibile offrire al paziente un servizio completo a 360°: dall’implantologia a carico immediato, con l’inserzione di denti fissi in una sola giornata, alla cura della parodontite con il rivoluzionario metodo delle polveri all’eretritolo del Prophylaxis Master dell’Ems. Inoltre, grazie allo scanner intra-orale è possibile prendere le impronte in digitale della bocca del paziente, in totale confort, sia per protesi dentarie di ogni tipo, sia per produrre mascherine ad hoc per l’ortodonzia invisibile.

È questa la mission di DentaLife: dare al paziente l’opportunità di sentirsi come a casa, mettendo a sua disposizione l’esperienza di professionisti competenti e la tecnologia più avanzata del settore.

Contatti

Sede: Via M. Malpighi, 22 (Traversa Via Castel del Monte) - Corato (Ba)

Telefono: 329 968 3864